مسؤول جديد في البيت الأبيض ينضم لقافلة المستقيلين

قدّم جو هايغين استقالته من منصب مساعد كبير موظفي البيت الأبيض الثلاثاء، لينضم إلى قائمة طويلة من المستشارين الرئاسيين الذين ابتعدوا عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقدّم جو هايغين، استقالته من المنصب بعد أسبوع من القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سنغافورة والتي أدى دورا أساسيا في تنظيمها.

هايغين (62 عاما) والذي عمل في أربع إدارات جمهورية (رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترمب) سيغادر البيت الأبيض للعمل في القطاع الخاص.

وقال ترمب في بيان إن "جو هايغين كان قيمة كبيرة لإدارتي.. لقد خطط ونفّذ أطول رحلات خارجية قام بها رئيس على الإطلاق، وقد قام بكل ذلك بشكل مثالي.. سنفتقده في المكتب وسنفتقده أكثر على الطريق.. أنا ممتن لخدمته الرائعة لبلدنا العظيم".

وبهذه الاستقالة ينضم هذا الخبير اللوجستي المخضرم إلى قائمة طويلة من المستشارين الرئاسيين الذين ابتعدوا عن ترمب- سواء بمحض إرادتهم أو بقرار منه- خلال الأشهر الـ17 التي قضاها حتى اليوم الملياردير الجمهوري في البيت الأبيض.