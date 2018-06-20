كوشنر وغرينبلات يلتقيان ملك الأردن في مستهل جولة بالمنطقة

بحث صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات مع الملك عبد الله الثاني عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويأتي لقاء كوشنر وغرينبلات مع العاهل الاردني بعد أقل من 24 ساعة من استقبال الملك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، إن كوشنر وغرينبلات بحثا مع العاهل الأردني "زيادة مجالات التعاون بين الولايات المتحدة والأردن، والقضايا الإقليمية، والوضع الإنساني في غزة، وجهود إدارة ترمب لتسهيل التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

زيارة كوشنر وغرينبلات إلى الأردن تندرج في إطار جولة على المنطقة تشمل أيضا إسرائيل والسعودية وقطر ومصر.

وفيما يلي أهم ما جاء في بيان الديوان الملكي الأردني حول اللقاء:

الملك عبد الله الثاني أكد خلال مباحثاته مع كوشنر وغرينبلات الثلاثاء "ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة".

يجب أن يمكن ذلك الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شدد الملك على ضرورة "كسر الجمود في عملية السلام بما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين".

أكد أن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة".

العاهل الأردني أجرى الاثنين مباحثات مع نتانياهو خلال زيارة قصيرة نادرة إلى الأردن، وأكد ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي "استنادا إلى حل الدولتين".

وأشار الملك أيضا إلى أن "الأردن، مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

ومن جهة أخرى، عقد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مؤتمرا صحافيا الثلاثاء معلقا على زيارة نتانياهو وزيارة كوشنر وغرينبلات، وفيما يلي أهم نقاطه: