البث الحي
سياسة

فيديو: السوريون يتصدرون أعداد اللاجئين في العالم

20/6/2018

يحتفل باليوم العالمي للاجئين سنويا في 20 من يونيو/حزيران، كما حددت الأمم المتحدة. وتقول إن إحياء هذه المناسبة وسيلة لتذكر "قوة وشجاعة ومثابرة ملايين اللاجئين" فلمن النصيب الأكبر؟

  • السوريون يتصدرون أعداد اللاجئين في العالم، وارتفع الرقم العالمي للأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم إلى ما يقدر بنحو 68.5 مليون شخص في عام 2017، حسب تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرًا.
  • تركيا تعتبر الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، لكن لبنان الصغير هو صاحب الرقم القياسي لأكبر نسبة لاجئين مقارنة بنصيب الفرد. يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو ما يمثل 30% من إجمالي سكان لبنان.
  • مسؤولون في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أشادوا بما يفعله لبنان، وهو بلد صغير ترتفع فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. لكن المشاعر السلبية ضد اللاجئين تتزايد وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية.
  • اللبنانيون يشعرون أن ارتفاع عدد اللاجئين أدى إلى زيادة التنافس على الوظائف، كما تقول السلطات اللبنانية إن عدد اللاجئين الكبير أضاف عبئا ثقيلا على البنية التحتية الفقيرة بالفعل في البلاد.
  • لكن العديد من اللاجئين يشعرون بأنهم يحظون بترحيب كبير في لبنان، ويعربون عن امتنانهم للبنانيين، ومع ذلك، لا تسمح الحكومة لهم بالعمل ويظلون على هامش المجتمع، ما دفعهم للبحث عن عمل بشكل غير قانوني، كما منعت السلطات تشييد مخيمات للاجئين، ما أجبر السوريين على العيش في مخيمات غير رسمية حيث الخدمات الأساسية سيئة للغاية.
  • في حين صعدت الحكومة اللبنانية من خطابها، حيث طالبت بعودة اللاجئين إلى سوريا وطالبت الأمم المتحدة بالبدء في تسهيل ذلك، لا يزال معظم السوريين يشعرون أن التواجد في لبنان أفضل من العودة إلى ديارهم، التي لا تزال غير آمنة.
  • أكثر من 6.3 مليون شخص أجبروا على مغادرة سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، وهو ثلث إجمالي عدد اللاجئين في العالم.
المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

تقرير: الكونغرس دفع تسوية 850 ألف دولار لمسلمين فصلهم تعسفيا

مبنى الكونغرس الأمريكي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)