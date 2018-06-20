فيديو: السوريون يتصدرون أعداد اللاجئين في العالم

يحتفل باليوم العالمي للاجئين سنويا في 20 من يونيو/حزيران، كما حددت الأمم المتحدة. وتقول إن إحياء هذه المناسبة وسيلة لتذكر "قوة وشجاعة ومثابرة ملايين اللاجئين" فلمن النصيب الأكبر؟

السوريون يتصدرون أعداد اللاجئين في العالم، وارتفع الرقم العالمي للأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم إلى ما يقدر بنحو 68.5 مليون شخص في عام 2017، حسب تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرًا .

تركيا تعتبر الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، لكن لبنان الصغير هو صاحب الرقم القياسي لأكبر نسبة لاجئين مقارنة بنصيب الفرد . يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو ما يمثل 30% من إجمالي سكان لبنان .

يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو ما يمثل 30% من إجمالي سكان لبنان مسؤولون في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أشادوا بما يفعله لبنان، وهو بلد صغير ترتفع فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير . لكن المشاعر السلبية ضد اللاجئين تتزايد وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية .

لكن المشاعر السلبية ضد اللاجئين تتزايد وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية اللبنانيون يشعرون أن ارتفاع عدد اللاجئين أدى إلى زيادة التنافس على الوظائف، كما تقول السلطات اللبنانية إن عدد اللاجئين الكبير أضاف عبئا ثقيلا على البنية التحتية الفقيرة بالفعل في البلاد .

لكن العديد من اللاجئين يشعرون بأنهم يحظون بترحيب كبير في لبنان، ويعربون عن امتنانهم للبنانيين، ومع ذلك، لا تسمح الحكومة لهم بالعمل ويظلون على هامش المجتمع، ما دفعهم للبحث عن عمل بشكل غير قانوني، كما منعت السلطات تشييد مخيمات للاجئين، ما أجبر السوريين على العيش في مخيمات غير رسمية حيث الخدمات الأساسية سيئة للغاية .

في حين صعدت الحكومة اللبنانية من خطابها، حيث طالبت بعودة اللاجئين إلى سوريا وطالبت الأمم المتحدة بالبدء في تسهيل ذلك، لا يزال معظم السوريين يشعرون أن التواجد في لبنان أفضل من العودة إلى ديارهم، التي لا تزال غير آمنة .

أكثر من 6.3 مليون شخص أجبروا على مغادرة سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، وهو ثلث إجمالي عدد اللاجئين في العالم .