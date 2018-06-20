تقرير: الإمارات تقوم بالتعذيب والانتهاكات الجنسية في اليمن

كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية تعرض المئات من المعتقلين اليمنيين للتعذيب والانتهاكات الجنسية من قبل ضباط إماراتيين في سجن سري جنوبي اليمن.

وهذه أبرز النقاط التي تضمنها التقرير: