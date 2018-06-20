برلمانيون يدعون ترمب لوقف فصل أبناء المهاجرين غير النظاميين

هاجم أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الأمريكي بشدة، الثلاثاء، إجراءات تفريق عائلات المهاجرين بطريقة غير نظامية، في مواجهة نادرة في ممرات البرلمان بين برلمانيين والرئيس دونالد ترمب.

وفي الوقت نفسه، قطع ناشطون بصخب، الثلاثاء، عشاء وزيرة الامن الداخلي كريستن نيلسن في مطعم مكسيكي في واشنطن تعبيرًا عن احتجاجهم على هذه السياسة. وتلقى سياسة ترمب لمكافحة الهجرة السرية معارضة شديدة.