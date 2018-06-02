واشنطن بوست: حملة القمع الأخيرة دليل على ضعف نظام السيسي

شككت صحيفة واشنطن بوست في تجاوب نظام السيسي في مصر مع مطالب وقف الاعتقالات التي عبر عنها نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يوم 24 مايو/ أيار الماضي.

وتحت عنوان "السيسي يشن حملة قمع جديدة، انطلاقا من الضعف"، قالت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها الجمعة إن الرجل القوي في مصر عبد الفتاح السيسي بعد أن منح لنفسه تفويضا جديدا في انتخابات رئاسية مزورة بوضوح، كان هناك بصيص من الأمل في تخفيف ما يعرف بأسوأ أنواع القمع في تاريخ مصر الحديث.

غير أن بادرة صغيرة فقط هي التي ظهرت خلال شهر مايو/ أيار حينما أطلق النظام المصري في مطلع شهر رمضان سراح المواطن الأمريكي أحمد عطيوي وهو واحد من بين اثنين من المواطنين الأمريكيين الذين تعتقلهم السلطات المصرية وطالب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بإطلاق سراحهما، وفقا لما جاء في الصحيفة التي أكدت ان هذه الرأفة من جانب نظام السيسي تم تجاوزها منذ ذلك الحين عبر موجة جديدة من الاعتقالات شملت العديد من المتبقين من المدونين المستقلين والنشطاء.

وقالت واشنطن بوست "بدلا من تحرير هؤلاء النشطاء والمدونين، شن السيسي حتى الآن حملة اعتقالات جديدة ضدهم".

وأوضحت ان من بين ضحايا حملة اعتقالات السيسي المدون المصري المعروف وائل عباس والذي يعمل على مدار السنوات العشر الماضية على لفت الانتباه نحو الانتهاكات التي يقوم بها جهاز الشرطة ضد المصريين، وكذلك تجاه الانتهاكات الأخرى لحقوق الانسان في مصر، والذي تم اعتقاله من منزله بدون إذن من النيابة في حملة أمنية قبل فجر يوم 23 مايو/ أيار الماضي.

وأضافت ان من بين المعتقلين أيضا شادي الغزالي حرب وهو طبيب وناشط ليبرالي معروف في مصر، وتم اعتقاله يوم 15 مايو/ أيار بعد 9 أيام فقط من اعتقال السلطات المصرية لشادي أبو زيد وهو ممثل كوميدي ومدون فيديو، وفي التاسع من مايو قامت السلطات باعتقال الناشطة أمل فتحي وهي ممثلة سابقة متزوجة من أحد نشطاء حقوق الإنسان سجلت مقاطع بث مباشر على الفيسبوك للاعتراض علي التحرش الجنسي الذي تعرضت له في ذات اليوم، وبعد يومين فقط تم اعتقالها من منزلها ليلا.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن السلطات المصرية اتهمت عباس ورفاقه من المعتقلين الآخرين بعدد من التهم من بينها مساعدة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، فيما تتسارع خطي النظام نحو المزيد من الاعتقالات من بينهم طالب دكتوراه في جامعة واشنطن اعتقل في القاهرة مؤخرا بينما كان يقوم بدراسة عن السلطة القضائية المصرية، إضافة الي 3 صحفيين ورئيس أحد المنظمات المصرية المعنية بحقوق الإنسان.

ونوهت افتتاحية الواشنطن بوست إلى أن الحكومة التي يدعمها الجيش في مصر تقول إنها تحارب من تصفهم بالمتطرفين الإسلاميين المرتبطين بالدولة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين، غير أن الغالبية العظمي ممن تم اعتقالهم مؤخرا من الليبراليين العلمانيين الذين أيدوا ثورة 25 يناير من العام 2011.

ولفتت إلى أن الحملة الحالية التي يقوم بها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء يفشل فيها النظام المصري علي الرغم من استخدامه تكتيكات وحشية في تلك المواجهة، وقد تم اعتقال إسماعيل الاسكندراني وهو زميل سابق لمركز ويلسون الأمريكي بعد أن قال إن استمرار النظام في المزيد من قمع القبائل البدوية في سيناء سيؤدي إلى رد فعل من جانبهم.

وكان قد تم اعتقال الاسكندراني خلال قيامه بزيارة لعائلته في مصر في العام 2015 وبعد أن تم احتجازه لمدة عامين ونصف العام بدون محاكمة، وفقا للصحيفة، أصدرت السلطات الماضي حكما قضائيا بحبسه لمدة 10 سنوات .

وشددت الصحيفة في افتتاحيتها على أن السيسي ينطلق في تلك الاعتقالات من موقف ضعف، فالتأييد والدعم الداخلي لنظامه يتراجع باضطراد، ويتزايد التمرد عليه والانشقاق حتي بين صفوف المؤسسة العسكرية ذاتها.

وفي محاولة للحفاظ على مصداقيته، قام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالاتصال هاتفيا بالسيسي يوم 24 مايو/ أيار الماضي للتعبير عن القلق تجاه تلك الاعتقالات بينما قام في نفس الوقت بتوجيه الشكر للسيسي علي إطلاق سراح المواطن الأمريكي أحمد عطيوي.

وأعربت الواشنطن بوست عن تشككها في أن تجد مثل تلك المكالمة الهاتفية صدى لدى السيسي ونظامه القمعي في مصر نظرا لأن السيسي يعلم تماما أن الرئيس دونالد ترمب لا يولي اهتماما لحقوق الانسان، غير أن الصحيفة تستدرك في نهاية الافتتاحية بالقول: لكن هذا لا يعني أن القمع الذي يقوم به السيسي ليس له تكلفة لأن تاريخ مصر يؤكد أن السيسي يقوم فقط بتخزين المشكلة التي ستكون حال اندلاعها في نهاية المطاف غير ممكنة الاحتواء.