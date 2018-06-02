مصر.. حكم نهائي بعدم أحقية الحكومة في حل الجمعيات الأهلية

قضت أعلى محكمة مصرية (السبت) بعدم أحقية الحكومة في حل الجمعيات الأهلية، أو عزل مجالس إدارتها أو مصادرة أموالها، في حكم نهائي غير قابل للطعن.

وأفادت تقارير إخبارية نقلا عن مصادر أن المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد) قضت بعدم دستورية مادة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تخول وزير التضامن حل الجمعيات الأهلية، وعزل مجالس إداراتها ومصادرة أموالها.

وجاء في حيثيات الحكم، أن "الدستور كفل حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي".

وأضافت الحيثيات: "كما حظر الدستور على الجهات الإدارية (الحكومية) التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التي يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري".

وسبق أن أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات بحل جمعيات أهلية، من بينها جمعيات تابعة لـ "جماعة الإخوان المسلمين" التي تدرجها "إرهابية" منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر 2013.

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد الجمعيات التي تم حلها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة المصرية، بشأن الحكم، ولا تداعيات تطبيقه.

وفى مايو/ أيار 2017، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وذلك بعد إقرار مواده من قبل مجلس النواب.

وواجه القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية؛ نظرًا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر.

ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية في مصر، وفق آخر تصريحات لوزارة التضامن في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ما يعادل 48 ألف جمعية.