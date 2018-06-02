مسلمون يتهمون حكومة بافاريا بازدواج المعايير بعد فرض وضع صلبان

اتهمت جماعات مسلمة في ألمانيا، الجمعة حكومة ولاية بافاريا بازدواج المعايير مع سريان أمر جديد يفرض على المباني الحكومية بالولاية الواقعة بجنوب البلاد وضع صليب في مدخله.

وطرح ماركوس سودر رئيس وزراء بافاريا المنتمي لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ أمر وضع الصلبان في أبريل/ نيسان مما أثار رد فعل غاضبا من سياسيين معارضين ورجال دين بارزين.

ولا تحظر ألمانيا على النساء ارتداء الحجاب، لكن هناك قيودا في عدد من الولايات على الحجاب وبعض الملابس ذات الصبغة الإسلامية في المحاكم والمدارس.

وفي تعليق على الموضوع أعرب "برهان كيسيجي "رئيس منظمة المجلس الإسلامي عن اعتقاده بأن الرموز والقيم الدينية مهمة للمجتمع، وأشار إلى أوامر مثل الذي صدر في ميونيخ عاصمة بافاريا وحظر الحجاب في المحاكم، وقال إن النظر إلى الحجاب كأمر سلبي مع الاحتفاء بفرض وضع الصلبان في الأماكن العامة يصل إلى حد "ازدواجية المعايير".

وقال أيمن مزيك رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا "نحن المسلمون ليس لدينا مشكلة مع الصليب أو مع رفع شأن الدين في الحياة الاجتماعية، لكن يجب حماية حيادية الحكومة".

وأضاف أن الأمر غير المقبول هو قبول الرموز المسيحية فيما يتم حظر رموز إسلامية أو يهودية أو أي رموز أخرى في الأماكن العامة.

ويعيش نحو أربعة ملايين مسلم في ألمانيا بما يجعلهم أكبر أقلية دينية في البلاد.

وبموجب القواعد الجديدة يتعين على كل المكاتب الحكومية والإدارات في بافاريا، أغنى ولاية في البلاد وأكثرها تحفظا، تعليق صليب في مدخلها فيما توصي القواعد الجديدة المدارس المتاحف والمسارح بوضع صلبان.