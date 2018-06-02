مسؤول روسي: موقف السعودية لن يغير خططنا لتزويد قطر بـ"إس 400″

قال مسؤول في مجلس الاتحاد الروسي إن موقف السعودية لن يغير خطط روسيا لتزويد قطر بمنظومة الدفاع الجوي إس 400.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي ألكسي كوندراتييف قوله إن "موقف السعودية بهذا الصدد مرتبط بموقف الولايات المتحدة".

وأوضح "لا تريد واشنطن أن تفقد سوق السلاح الاقليمية؛ لأنها كبش كبير لهم، وستواصل أمريكا الضغط على السعوديين".

وتأتي تصريحات كوندراتييف ردا على تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية الجمعة تضمن مزاعم بأن الرياض طلبت من باريس الضغط على قطر لمنعها من الحصول على منظومة "إس 400".

وقال كوندراتييف "من الواضح أن الرياض تلعب في المنطقة دورا مهيمنا، وتعزيز الجيش القطري لمقدراته العسكرية عن طريق منظمة الدفاع الجوي (إس 400) يعطيه مزايا واضحة؛ لذلك فإن التوتر في السعودية أمر مفهوم".

وأشار كوندراتييف إلى أن "بلاده تسعى لخدمة مصالحها ودعم ميزانية الدولة من خلال تزويد قطر بمنظومة إس 400".

وأكد أن "موقف السعودية هنا ليس له علاقة، وروسيا لن تغير خططها".