شاهد| والدة الشهيدة رزان النجار للعرب: كفى تخاذلا

قالت والدة المسعفة رزان النجار التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إن ابنتها استهدفت بصورة مباشرة من قناص إسرائيلي.

وأضافت والدة رزان في لقاء مع الجزيرة مباشر أن ابنتها استشهدت برصاص متفجر محرم دوليا، رغم أنها كانت ترفع يدها للتدليل على سلميتها، ورغم طبيعة عملها الذي كان يقتصر على إسعاف الجرحى.

وأشارت والدة رزان إلى أن ابنتها تعرضت لاستنشاق الغاز أكثر من 12 مرة، بالإضافة إلى كسور في يدها أكثر من مرة جراء عملها الذي كانت تعمل فيه من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء بصورة تطوعية وبدون أي مقابل، كاشفة أن رزان أنقذت خلال عملها العديد من المصابين، وهو ما كان يشعرها بالسعادة.

وأكدت والدة رزان أن ابنتها كانت تتحدى الاحتلال لتسعف المصابين رغم تهديداتهم لها بالابتعاد عن الجرحى، مطالبة بمحاكمة قتلة رزان، كما وجهت رسالة إلى الدول العربية قائلة: "كفى تخاذلا".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد المسعفة رزان النجار برصاص الاحتلال في مسيرات العودة شرق خان يونس بقطاع غزة أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة "فلسطين تودع شهيدة العمل الإنساني رزان أشرف النجار (21 عاما) التي لم تغادر ميدان عملها الإسعافي خلال مسيرة العودة الكبرى حتى قدمت نفسها شهيدة اليوم شرقي خانيونس".

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن رزان أصيبت برصاصة وهي تركض للوصول إلى مصاب قرب السياج الحدودي شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف الشاهد، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنها كانت ترتدي زيا أبيض مميزا للمسعفين "ورفعت يدها بوضوح لكن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار وأصيبت برصاصة في الصدر".

وقال القدرة إن إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا برصاص الاحتلال في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة الكبرى وصل إلى 100 شخص من بينهم شخصا أصيبوا بالرصاص الحي.

وبدأت احتجاجات التي حملت اسم "مسيرة العودة الكبرى" في 30 من مارس/آذار للتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم لأراضي أسرهم ومنازلهم التي خرجوا منها بسبب الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة ضحايا هذه المسيرات حتى 30 من مايو/أيار وصل إلى 118 شهيدا و13300 مصاب من بينها 330 مصابا بإصابات خطيرة.