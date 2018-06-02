شاهد: عرب ويهود في حيفا ينددون بحصار إسرائيل لقطاع غزة

شارك العشرات من العرب واليهود في احتجاج بمدينة حيفا (الجمعة) على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

ورفع المحتجون لافتات باللغتين العربية والعبرية تندد بالحصار البري والبحري والجوي الإسرائيلي على القطاع، كما دعوا إلى مواجهة الاحتلال وما وصفوه بالفاشية الإسرائيلية.

كما رفعوا محتجون آخرون صورا لقمع إسرائيل للاحتجاجات السلمية التي ينظمها الفلسطينيون على حدود قطاع غزة منذ 30 مارس/آذار للتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وجاء تنظيم الاحتجاج في حيفا بينما واصل الفلسطينيون في غزة احتجاجاتهم ضمن مسيرات العودة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة ضحايا هذه المسيرات حتى 30 من مايو/أيار وصل إلى 118 شهيدا و13300 مصاب من بينها 330 مصابا بإصابات خطيرة.