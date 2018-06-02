شاهد: تشييع جثمان الشهيدة المسعفة رزان النجار

شيعت جماهير غفيرة في غزة ظهر اليوم جثمان الشهيدة المسعفة المتطوعة رزان النجار (21 عامًا) والتي استشهدت برصاص قناص إسرائيلي وهي تحاول إنقاذ حياة أحد المصابين.

وشارك في موكب تشييع الشهيدة، سيارات إسعافات الصحة والهلال الأحمر والفرق الطبية وحمل الجثمان من المشفى إلى منزلها في حي النجار وبعدها إلى مسجد عباد الرحمن، وتم لف جثمانها بعلم فلسطين وتم وضع الجاليه الطبي الخاص بها والمُلطخ بالدماء فوق جثمانها إلي مثواها الأخير في مقبرة بلدة خزاعة شرق خانيونس.

وهتف المشيعون بعبارات تطالب المقاومة بالثأر لدماء الشهيدة رزان النجار، وأكدوا استمرارهم بالمشاركة في مسيرات العودة على حدود القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة استشهاد المسعفة رزان النجار، وهي تقوم بواجبها الإنساني التطوعي لإنقاذ حياة المصابين خلال عشرة أسابيع متتالية.

وأشارت "الصحة"، في بيان لها، إلى أن المحتل أكمل فصلًا جديدًا من فصول عنصريته ودمويته باستهدافه المتعمد والمباشر للزميلة المسعفة على مرأى ومسمع من العالم وبخرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة في جريمةٍ مكتملة الأركان.

وباستشهاد المسعفة "رزان النجار" يرتفع عدد الضحايا جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات "العودة" السلمية منذ انطلاقها قبل شهرين، إلى 119 شهيدًا، إضافة لإصابة أكثر من 13 ألفا.

من ناحية أخرى أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة شرق مدينة خان يونس بعد الانتهاء من تشييع جثمان الشهيدة رزان النجار.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة وصول عدد من الإصابات إلى مستشفيات خان يونس جراء مواجهات دارت على الشريط الحدود مع متظاهرين غاضين بعد انتهائهم من تشييع الشهيدة رزان النجار.