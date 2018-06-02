شاهد| السيسي: شاغلي الأكبر سيكون "قبول الآخر"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت إن شاغله الأكبر سيكون "قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي وتحقيق تنمية سياسية حقيقية".

وأضاف السيسي في خطاب أمام البرلمان، عقب أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية، "لن أستثني من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته وسطوته".

وتابع "وغير ذلك فمصر للجميع وأنا رئيس لكل المصريين من اختلف معي ومن اتفق".

وتعد هذه المرة الثانية خلال شهرين التي يتطرق فيها الرئيس المصري في أجندته للولاية الثانية للتوافق السياسي بشكل علني، إذ تعهد في خطاب متلفز بمناسبة فوزه في أبريل/ نيسان الماضي بأن تكون "زيادة المساحات المشتركة بين المصريين ستكون على أجندة الأولويات خلال المرحلة المقبلة"، و"العمل بدون تمييز بينهم وأن تسع مصر الجميع".

وبخلاف وعده السياسي بالتوافق، تعهد السيسي في خطابه اليوم بمناسبة أداء اليمين الدستورية أن "تكون ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة في مقدمة الاهتمامات"، دون تفاصيل.

وفي الشأن الخارجي، أكد الرئيس المصري أن بلاده "ستمضي نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها".

وتطرق إلى 4 أمور في النهج الخارجي لبلاده قائلا إنه "يعتمد على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها بالإضافة إلى تدعيم دور مصر التاريخي بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة".

وكان السيسي قد فاز في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية من سياسيين، ووسط انتقادات أمريكية وأوربية أخيرة ترفضها مصر بشأن الأوضاع الحقوقية بالبلاد.