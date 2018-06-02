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سياسة|مصر

النيابة المصرية تأمر بحبس لبنانية لـ"إساءتها للمصريين"

المواطنة اللبنانية، منى مذبوح
المواطنة اللبنانية، منى مذبوح
2/6/2018

أمرت النيابة العامة المصرية (السبت) بحبس مواطنة لبنانية، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بتوجيه "إساءات للشعب المصري".

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن "النائب العام المصري نبيل صادق، أمر بحبس المواطنة اللبنانية منى مذبوح 4 أيام على ذمة التحقيقات".

ويحقق مع اللبنانية، حسب المصدر السابق "في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري، من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون"، دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت منى المذبوح مقطعا مصورا في صفحتها على فيسبوك انهالت فيه بالسباب على من قالت إنهم يمثلون 90% من الرجال والنساء المصريين، زاعمة أنها تعرضت للتحرش اللفظي من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة.

وقبل أيام ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المواطنة اللبنانية، قبل أيام من مغادرتها البلاد استجابة لقرار من النائب العام.

وأفادت تقارير إخبارية أن الشرطة المصرية ألقت القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبل سفرها (الخميس) الماضي.

وفي مقطع فيديو مصور لاحق قالت منى المذبوح إنها تعتذر لمن وصفتهم بالمصريين المحترمين.

وكانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع "مذبوح" على خلفية "إساءة" وجهتها إلى رجال ونساء مصر.

وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وترحيلها عقب قضاء العقوبة إلى بلادها، وفق المصدر السابق.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مقرب أو محام عن المواطنة اللبنانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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