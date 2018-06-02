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سياسة

أمريكا تستخدم الفيتو ضد قرار دولي يندد بالعنف ضد الفلسطينيين

نيكي هيلي، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة
نيكي هيلي، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة
1/6/2018

استخدمت الولايات المتحدة (الجمعة) حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أعدته الكويت في مجلس الأمن الدولي يندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الولايات المتحدة إن القرار يشكل "وجهة نظر متحيزة للغاية" وأخفق في إلقاء اللوم على حركة حماس في العنف الذي وقع في الآونة الأخيرة.

وقالت نيكي هيلي، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، قبيل التصويت: "تتحمل حركة حماس الإرهابية المسؤولية الأساسية عن ظروف العيش المروعة في غزة".

ومن بين أعضاء المجلس الخمسة عشر صوت عشرة لصالح القرار بينهم فرنسا ولم ترفضه سوى الولايات المتحدة. وامتنعت أربعة دول عن التصويت بينها بريطانيا.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل مع عدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين الخمسة، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وتقول حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي إن هجماتهما الأخيرة والتي شملت قصف أراض إسرائيلية تأتي ردا على قتل إسرائيل ما لا يقل عن 116 فلسطينيا منذ 30 من مارس/ آذار في احتجاجات على حدود قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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(الجزيرة)

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