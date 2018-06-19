وصول المعارك إلى داخل مطار الحديدة وتزايد المخاوف بشأن المدنيين

قالت وكالة رويترز إن مصادر عسكرية يمنية أبلغتها أن القوات السعودية الإماراتية دخلت المجمع الرئيسي لمطار الحديدة.

وأضاف المصدر اليمني لرويترز أن القوات السعودية الإماراتية اقتحمت المطار.

وذكر أحد السكان المحليين أن القوات اقتحمت المطار بعد معارك ضارية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بين قوات سعودية إماراتية وقوات الحوثيين الذين يسيطرون على مدينة الحديدة.

وواصلت القوات السعودية الإماراتية ضرباتها الجوية على مواقع للمسلحين الحوثيين المتحصنين في مطار الحديدة، بينما فر مدنيون بحثا عن ملاذ آمن من أكبر معركة في الحرب.

وقال سكان إن طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي أطلقت النار مقاتلين على أسطح المباني في حي المنظر المجاور لمجمع المطار.

وتسبب القتال في إصابة عشرات المدنيين ومنع منظمات الإغاثة من الوصول لمناطق في المدينة.

وفشلت القوات السعودية الإماراتية في هزيمة الحوثيين حتى الآن على الرغم من تفوقهم العسكري.

وتسبب الصراع في مقتل عشرة آلاف شخص وفي أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم.

وعبر الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (الاثنين) عن قلقه البالغ من الهجوم الذي قال إنه يعرض ملايين المدنيين للخطر.

وقال في افتتاح جلسات تستمر ثلاثة أسابيع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف "أؤكد على قلقي العميق حيال الهجمات الدائرة التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات على الحديدة التي قد تتسبب في خسائر كبيرة بين المدنيين وقد يكون لها أثر كارثي على إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص والتي تأتي عبر الميناء".

ويمكن أن يطول أمد معركة الحديدة التي بدأت قبل ستة أيام ما سيتسبب في مزيد من المعاناة للمدنيين الذين يعانون بالفعل من أثر الضربات الجوية وحصار الموانئ والجوع وانتشار الكوليرا.