قطر تحذر الشباب الأردني من جهات تروج لوظائف وهمية

حذرت قطر الشباب الأردني، الثلاثاء، من الوقوع ضحية لجهات تروج لوظائف وهمية مستغلة قراراها توفير 10 آلاف وظيفة لشباب المملكة بأراضيها.

وقالت سفارة قطر في الأردن، عبر بيان: "نهيب بالأشقاء في الأردن توخي الحذر ممن يريد استغلال هذه الفرصة للتلاعب أو للترويج لفرص وهمية".

وأضافت: "لوحظ مؤخرا، تداول مواقع إخبارية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنها آلية التوظيف في قطر، والترويج لروابط مغلوطة وغير معتمدة لدى دولة قطر".

وأوضحت السفارة أن لجنة مشتركة سيتم تشكيلها بين حكومتي البلدين للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات توظيف الأردنيين في مؤسسات قطر.

وأشارت إلى أن "الإعلان عن تشكيل اللجنة والبدء باستقبال الطلبات رسميا سيتم من جانبها في حينه"، مطالبة بـ"الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وذكر البيان أن "المؤسسات المعنية في قطر ستعمل مع المؤسسات ذات العلاقة في الأردن لوضع الآليات المناسبة لتفعيل الالتزام وترجمته على أرض الواقع".

يأتي ذلك توضيحا لإعلان قطر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، تقديم حزمة استثمارات في المملكة بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات بنى تحتية وسياحية، وتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب الأردني بالدوحة.

وكانت الأردن قد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، موجة احتجاجات واسعة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، قدمت حكومة هاني الملقي، على إثرها، استقالتها.

وكلف الملك عبد الله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الملقي، إلا أن الحكومة الأردنية الجديدة، تواجه هي الأخرى ملفات اقتصادية ثقيلة.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حادة في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.

وأعلنت السعودية والإمارات والكويت، الأحد قبل الماضي، تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي قيمتها 2.5 مليار دولار.

وبلغ معدل البطالة في الأردن في الربع الأول 2018، نحو 18.4%، بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول 2017، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة (حكومي)، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.