ترمب يأمر بإنشاء قوات مسلحة للهيمنة على الفضاء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الإثنين) أنه أمر بإنشاء قوات فضائية ستكون إلى جانب كل من الجيش والقوات الجوية وخفر السواحل.

وخلال انعقاد المجلس القومي للفضاء، في البيت الأبيض، أضاف ترمب: "لا يكفي أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء، بل يجب أن تكون لدينا هيمنة أمريكية في الفضاء".

وتابع: "من المهم جدا أن أقوم بتوجيه وزارة الدفاع للبدء فورًا في العملية اللازمة لإنشاء قوة فضائية".

وأوضح أن هذه القوات ستكون منفصلة عن سلاح الجو، قائلًا: "ستكون لدينا قوات جوية وقوات فضائية، وستكونان متساويتين ومنفصلتين".

وأردف أن الولايات المتحدة ستصبح قائدة الفضاء على المدى البعيد.

من جانبها قالت شيريل وارنر، المتحدثة باسم قسم الاستكشاف الإنساني في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إن بلادها تريد إرسال روبوتات لاستكشاف القمر بحلول العام المقبل تمهيدا لعودة إرسال رواد فضاء إلى هناك لأول مرة منذ عام 1972.

وهبط الأمريكيون على سطح القمر للمرة الأولى عام 1969 محققين هدفا وضعه الرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي عام 1961.

ومنذ ذلك الحين ركزت الجهود الأمريكية فيما يتعلق بالفضاء على المركبات الفضائية التي تدار عن بعد ولا تحتاج لوجود أطقم بشرية.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش قال عام 2004 إن البشر سيعودون إلى القمر بحلول عام 2020 لكن خلفه باراك أوباما قال عام 2016 إن الولايات المتحدة سترسل بشرا إلى المريخ خلال العقد الرابع من الألفية الثالثة.