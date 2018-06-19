الأمريكيون يملكون 40% من الأسلحة النارية في العالم

يمثّل الأمريكيون 4% فقط من سكان العالم، لكنهم يمتلكون 40% من الأسلحة النارية في العالم، حسب ما أظهرت دراسة أجرتها (Small Arms Survey) أمس الاثنين.

وهناك أكثر من مليار سلاح ناري في العالم لكن 85% منها في أيدي المدنيين، فيما تحوز قوات تطبيق القانون والجيوش على البقية، حسبما كشف مشروع (سمول أرمز سيرفي) وهو مشرع بحثي مستقل مقرّه جنيف.

ويقول القائمون على المشروع، الذي يشرف عليه المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، إن بياناته تستند إلى مصادر متعددة، بينها بيانات تسجيل الأسلحة النارية للمدنيين في 133 دولة واستطلاعات رأي في 56 دولة.

ومن أصل 857 مليون سلاح ناري لدى المدنيين في العالم، يوجد 393 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة، وهو رقم أكبر من عدد الأسلحة التي يمتلكها مدنيون في الدول الـ25 التي تتصدر حيازة الأسلحة في العالم مجتمعة.

وقال أرون كارب أحد معدي التقرير الذي يتضمن بيانات من السنين العشر الاخيرة إن القوة الكبيرة التي تزيد من امتلاك السلاح في العالم هي ما يحوزه المدنيون من (سلاح) في الولايات المتحدة".

وأوضح أمام مؤتمر صحافي في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك أن الأشخاص الأمريكيين العاديين يشترون تقريبا 14 مليون بندقية جديدة كل عام، مشيرا إلى أنه يمكن للأمريكيين شراء أسلحة قوية لا يسمح ببيعها للمدنيين في دول أخرى بسبب القيود الصارمة.

وتساءل كارب "لماذا يشترونها.. هذا سؤال آخر.. قبل كل شيء، إنهم يشترونها لأنهم يستطيعون ذلك على الأرجح.. السوق الأمريكية متسامحة بشكل غير عادي".

ويتفاوت معدل امتلاك الأسلحة حول العالم، فبينما هناك 121 سلاحا لكل 100 مقيم في الولايات المتحدة، هناك 53 سلاحا في اليمن، 39 في مونتينيغرو و35 في كندا، وعلى النقيض هناك أقل من سلاح واحد فقط لكل 100 شخص في اليابان وإندونيسيا.

وتتيح 28 دولة فقط معلومات عن مخزونها العسكري من الأسلحة، فيما أتاحت 28 دولة معلومات عن الأسلحة التي تمتلكها أجهزة تطبيق القانون، وهناك 133 دولة يمكن الاطلاع على بياناتها لتسجيل الأسلحة النارية للمدنيين.