اشتباكات عنيفة قرب مطار الحديدة مع غارات سعودية وإماراتية

اندلعت معارك عنيفة في محيط مطار الحديدة غرب اليمن صباح الثلاثاء بعدما بدأت قوات الحكومة عملية جديدة لاقتحامه، مدعومة بغارات مكثّفة لطائرات التحالف بقيادة السعودية.

وقالت وكالة (رويترز) للأنباء إن قوات يمنية تدعمها الإمارات والسعودية اقتحمت مطار الحديدة في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد معارك ضارية مع مسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على المدينة.

وذكرت "رويترز" أن مصدرا عسكريا يمنيا في التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن أكد لها ذلك، في حين ذكرت مصادر محلية أن الحوثيين قصفوا المطار بمدفعية الدبابات من عدة اتجاهات.

وقال قادة في القوات الموالية للحكومة لوكالة (فرانس برس) إن "قوة كبيرة" تشارك في العملية التي انطلقت بعيد وصول تعزيزات ضخمة إلى محيط المطار الواقع في جنوب مدينة الحديدة، في سابع أيام الهجوم الهادف إلى استعادة المدينة ومينائها الاستراتيجي.

وأضاف المسؤولون إن العملية تترافق مع غارات مكثفة لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية على مواقع يتحصن فيها الحوثيون داخل المطار.

وتقاتل القوات اليمنية المدعومة إماراتيا وسعوديا منذ الأربعاء للسيطرة على مطار الحديدة، وواجهت طوال الأيام الماضية مقاومة شرسة من الحوثيين.

وأسفر تصاعد القتال عن إصابة ونزوح عشرات المدنيين وعرقل عمل جماعات الإغاثة في الميناء الذي يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين.

وتخشى الأمم المتحدة أن يؤدي الهجوم لتفاقم أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم والأكثر حاجة للتدخل العاجل حيث يعتمد 22 مليون يمني على المساعدات كما أن هناك 8.4 مليون على شفا المجاعة.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يعيش 600 ألف شخص داخل وحول الحديدة، وقد تخلف المعارك ما يصل إلى 250 ألف قتيل إذا تطورت الأحداث بشكل سيء.

وتضم مدينة الحديدة ميناء رئيسيا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الذي يعاني من أزمة انسانية كبيرة ويهدد شبح المجاعة نحو 8 ملايين من سكانه.

ويدور النزاع بين القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين في اليمن منذ نحو أربع سنوات، وتدخلت السعودية على رأس التحالف العسكري في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول2014 وبعدها على الحديدة.

وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل السعودي على رأس التحالف إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص، وتسببت المعارك الأخيرة في محافظة الحديدة في نزوح نحو خمسة آلاف عائلة عن منازلها.