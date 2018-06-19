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سياسة

أمريكا تعلن مقتل رجل النفط و الغاز بتنظيم الدولة

عناصر من تنظيم الدولة في سوريا
عناصر من تنظيم الدولة في سوريا
19/6/2018

قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا (الثلاثاء) إنه عطل تمويل تنظيم الدولة بقتل الرجل الذي كان يدير شبكته للنفط والغاز وأعضاء آخرين في التنظيم الشهر الماضي.

وقال التحالف في بيان: "مقتل هؤلاء الأعضاء يعطل قدرة التنظيم الإرهابي على تمويل عملياته في العراق وسوريا، متابعا، القدرة على تمويل المقاتلين وشراء السلاح وصيانة العتاد سوف تتقلص"بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أنه قتل زعيم شبكة النفط والغاز أبو خطاب العراقي وثلاثة أعضاء آخرين في التنظيم في 26 من مايو/ أيار في وادي نهر الفرات الأوسط.

وقال إن الرجل العراقي "كان يدير جني الإيرادات من خلال مبيعات نفط وغاز غير قانونية".

وفي سوريا، يستخدم التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوة الجوية وقوات خاصة لدعم قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لفصائل كردية وعربية مسلحة، في معركتها ضد تنظيم الدولة.

وانتزعت قوات سوريا الديمقراطية أراضي من التنظيم في شمال وشرق سوريا العام الماضي، بما في ذلك الرقة المعقل الرئيسي للمسلحين في سوريا.

ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تقاتل تنظيم الدولة في بعض المناطق الصحراوية شرقي نهر الفرات.

المصدر : رويترز
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