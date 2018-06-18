البث الحي
سياسة|الهند

هندي يمشي مسافة 1350 كيلومترا للقاء رئيس الحكومة

موكتيكانت بيسوالا مشى مسافة 1350 كيلومترًا، قبل أن يتوقف لتلقي العلاج بأحد مستشفيات الهند
موكتيكانت بيسوالا مشى مسافة 1350 كيلومترًا، قبل أن يتوقف لتلقي العلاج بأحد مستشفيات الهند
18/6/2018

استأنف رجل هندي الإثنين رحلته مشيًا على الأقدام نحو العاصمة نيودلهي لتذكير رئيس وزراء بلاده بوعوده للشعب الهندي.

وفي 2015، تعهّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بترميم مستشفى "جنرال إسبات" بمدينة أوريسا (أوديشا حاليا/ شمال شرق)، وتزويده بأجهزة طبية حديثة.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قطع هندي يدعى "موكتيكانت بيسوالا" 1350 كيلومترًا سيرًا على الأقدام قبل أن يتوقف لتلقي العلاج بأحد مستشفيات مدينة "أغرا" شمالي البلاد.

ولم يتبق لـ "موكتيكانت"، سوى 218 كيلومترا للوصول إلى العاصمة وملاقاة رئيس الوزراء، ويتوقّع وصوله إلى وجهته في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ونقل المصدر نفسه عن الهندي قوله: "سأدخل في إضراب مفتوح عن الطعام، في حال رفض رئيس الوزراء مقابلتي بعد هذه المسافة التي قطعتها".

وأضاف موكتيكانت، الذي رفع علم بلاده طوال الطريق، أنه سيذكر مودي بوعده حول تجديد مستشفى جنرال إسبات، في أوريسا.

وانطلق موكتيكانت، في 16 أبريل/نيسان الماضي، من أوريسا باتجاه نيودلهي، غير آبه بالحر الشديد.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

من بينها سوريا والسودان واليمن.. أمريكا تفرض كفالة بآلاف الدولارات على مواطني دول

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)