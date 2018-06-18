هندي يمشي مسافة 1350 كيلومترا للقاء رئيس الحكومة

استأنف رجل هندي الإثنين رحلته مشيًا على الأقدام نحو العاصمة نيودلهي لتذكير رئيس وزراء بلاده بوعوده للشعب الهندي.

وفي 2015، تعهّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بترميم مستشفى "جنرال إسبات" بمدينة أوريسا (أوديشا حاليا/ شمال شرق)، وتزويده بأجهزة طبية حديثة.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قطع هندي يدعى "موكتيكانت بيسوالا" 1350 كيلومترًا سيرًا على الأقدام قبل أن يتوقف لتلقي العلاج بأحد مستشفيات مدينة "أغرا" شمالي البلاد.

ولم يتبق لـ "موكتيكانت"، سوى 218 كيلومترا للوصول إلى العاصمة وملاقاة رئيس الوزراء، ويتوقّع وصوله إلى وجهته في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ونقل المصدر نفسه عن الهندي قوله: "سأدخل في إضراب مفتوح عن الطعام، في حال رفض رئيس الوزراء مقابلتي بعد هذه المسافة التي قطعتها".

وأضاف موكتيكانت، الذي رفع علم بلاده طوال الطريق، أنه سيذكر مودي بوعده حول تجديد مستشفى جنرال إسبات، في أوريسا.

وانطلق موكتيكانت، في 16 أبريل/نيسان الماضي، من أوريسا باتجاه نيودلهي، غير آبه بالحر الشديد.