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سياسة|الأردن

ملك الأردن لنتنياهو: الحل في دولة فلسطينية عاصمتها القدس

18/6/2018

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن العاهل الأردني أضاف خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمّان (الاثنين) أن حل الدولتين يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار ملك الأردن إلى مكانة القدس كبيرة عند المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبة لليهود، كما شدّد على ضرورة تسوية مسألة القدس ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، كونها (القدس) مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.

وقالت الوكالة إن عبد الله لفت إلى أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

كما أشارت إلى أن الطرفين بحثا مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت)، والذي سيكون له آثار إيجابية على الأردن والضفة الغربية وإسرائيل وفق وكالة الأنباء الأردنية.

واتفق الجانبان على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، لزيادة التبادل التجاري الأردن وفلسطين وفق المصدر نفسه.

المصدر : الأناصول + وكالة الأنباء الأردنية
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