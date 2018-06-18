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سياسة

لأول مرة رسميا.. البحرين تستضيف وفدا إسرائيليا

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
18/6/2018

أعلن مسؤول بحريني أن وفدا إسرائيليا سيشارك في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تنظمه منظمة الـ"يونسكو" وتستضيفه بلاده خلال الفترة من 24 يونيو/حزيران الجاري إلى 4 يوليو/تموز المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المنامة بشكل علني عن استضافة وفد من إسرائيل التي لا تربطها معها علاقات دبلوماسية.

وقال منير بوشناقي، مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والآثار (حكومية)، في تصريحات لجريدة "أخبار الخليج" البحرينية، الأحد، إن "هناك وفدًا إسرائيليًا سيحضر هذه الاجتماعات لأن هذا اجتماع دولي ومنظمة اليونسكو هي التي تنظمه، ومملكة البحرين هي مستضيف للاجتماع فقط".

وبيّن أن "أي دولة في الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة في هذه الاجتماعات"، وأشار إلى أنه "في المقابل هناك وفد فلسطيني سيشارك أيضًا في الاجتماعات".

وقالت هيئة البحرين للثقافة والآثار في موقعها الإلكتروني إن الاجتماع المزمع سيعقد برعاية عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، لكن الفترة الأخيرة شهدت بعض التداخلات المثيرة للجدل.

ففي 10 مايو/أيار الماضي، دافع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عبر تدمير "مصادر الخطر".

جاء ذلك في تغريدة له عبر "تويتر"، بعد ساعات من إعلان تل أبيب استهداف خمسين موقعًا تابعًا للقوات الإيرانية في سوريا.

وفي الشهر نفسه، كشفت اللجنة الأولمبية الفلسطينية عن مشاركة دراجين بحرينيين في ماراثون أقيم بإسرائيل، وأدانت تلك المشاركة واعتبرتها "سابقة تنطوي على درجة عالية من الخطورة تصل حد الخيانة العظمى لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته".

كما سبق أن زار وفد من جمعية "هذه هي البحرين" يضم 24 شخصًا إسرائيل وبشكل علني للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي أثار موجة انتقادات، ولكن الجمعية البحرينية قالت إن وفدها الذي زار إسرائيل لا يمثل أي جهة رسمية.

المصدر : الأناضول
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