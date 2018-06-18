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سياسة

شاهد: منع قاربين من "أسطول الحرية" المتجه لغزة من الرسو في باريس

17/6/2018

منعت الشرطة الفرنسية (الأحد) قاربين من "أسطول الحرية" المتجه إلى غزة من الرسو على ضفتي نهر السين في العاصمة باريس.

وتنطلق رحلة الأسطول نحو القطاع الفلسطيني في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وتجمع عشرات المؤيدين، الذين كانوا يلوحون بأعلام فلسطينية ويرددون هتاف "أوقفوا المجزرة بحق الفلسطينيين"، بجوار النهر لتحية القاربين وهما من ضمن أربعة قوارب يشكلون الأسطول أثناء مرورهما في باريس برفقة قوارب الشرطة النهرية.

وقال توفيق تهاني الرئيس الفخري للجمعية الفرنسية-الفلسطينية للتضامن إن القاربين خضعا لتفتيش دقيق من الشرطة في اليوم السابق لمنعهما من الرسو في باريس.

وأضاف "فوجئنا للأسف، ولم نعلم أن المياه الإسرائيلية تبدأ الآن في نهر السين في باريس. هذا أمر لا يمكن تصوره".

وستتجه قوارب الأسطول الأربعة إلى غزة وستلتقي في مياه البحر المتوسط قبل محاولة الاقتراب من الساحل في موكب واحد.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة وكانت منعت قوارب أخرى من الاقتراب من سواحل القطاع في السابق.

المصدر : رويترز
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