شاهد: مقتل خمسة مهاجرين في مطاردة بالسيارات مع حرس الحدود الأمريكي

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن خمسة مهاجرين لاقوا حتفهم وأصيب آخرون أمس الأحد.

وخرجت المركبة التي كانت تقل المهاجرين عن السيطرة أثناء تعرضها لملاحقة من عناصر حرس الحدود الأمريكي في تكساس على بعد نحو 145 كيلومترا إلى الشمال من الحدود المكسيكية.

وقال رئيس الشرطة في مقاطعة ديميت في تصريحات لقناة (كيه.إف.دي.إم نيوز 4) إن بعضا من المصابين تم إخراجهم من سيارة من طراز (تشيفي سوبربان) كانت تسير بسرعة تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة، مضيفا أن السيارة كانت مكدسة بـ14 شخصا.

ونقل بعض الضحايا جوا بطائرات هليكوبتر إلى سان أنطونيو لتلقي العلاج.

وذكرت القناة أن عناصر حرس الحدود حاولوا إيقاف السيارة عندما بدأت المطاردة التي شاركت فيها شرطة مقاطعة ديميت.

ونقلت قناة (كيه.إس.أيه.تي 12) عن مصادر لم تسمها أن سلطات الأمن الوطني ألقت القبض على السائق.