شاهد: مسيرة سلمية تصل كابل وطالبان ترفض تمديد الهدنة

وصل العشرات من النشطاء للعاصمة الأفغانية كابل الاثنين، بعد أن قطعوا مئات الكيلومترات سيرًا في أنحاء الدولة التي تمزقها الحرب في وقت أعلنت طالبان رفضها تمديد هدنة غير مسبوقة.

ووصل النشطاء السلميون المنهكون بعد السير مسافة 700 كيلومتر، عبروا الجزء الأكبر منها خلال شهر رمضان. وساروا في كابل في صفين هاتفين "نريد السلام" و"أوقفوا القتال".

وقال أحدهم لشبكة تولو الإخبارية: "نريد أن يبقى شعبنا متحدًا من أجل السلام والتخلص من هذا البؤس للجيل القادم".

وناشد الحكومة وطالبان " حبًا بالله، السعي لتحقيق السلام والمصالحة"، وقال آخر "كفى سفكًا للدماء. كثيرون استشهدوا في هذا النزاع المستمر".

ورفضت حركة طالبان تمديد هدنة مدتها ثلاثة أيام إلى ما بعد السبت، واستأنفت هجماتها في مناطق من البلاد رغم ضغوط من الشعب والحكومة والمجتمع الدولي.

وهاجم عناصر الحركة قوات أمنية في مناطق عدة في شرق وغرب البلاد، بحسب ما أكده مسؤولون لكن لم ترد تفاصيل حول الإصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد رادمانيش، إن تقارير "قليلة جدًا" وردت حول اندلاع معارك منذ تمديد الحكومة، السبت، هدنة من جانب واحد مع طالبان لعشرة أيام أخرى.

وبدأت المسيرة السلمية، الأولى من نوعها على الأرجح في أفغانستان، بعد اعتصام احتجاج واضراب عن الطعام في مدينة لشكركاه، عاصمة ولاية هلمندـ أحد معاقل طالبان.

ونجمت التظاهرة التي بدأت بشكل عفوي بعد هجوم بسيارة مفخخة في المدينة، في 23 مارس/آذار عن تحركات مماثلة من جانب الأفغان الذين أنهكتهم الحرب.

وعندما لم تلق مطالبهم بوقف القتال استجابة من طالبان والقوات الأمنية، قرر البعض منهم نقل الرسالة مباشرة إلى قادة البلاد.

وبعد أن قوبلت خطتهم السير من هلمند إلى كابل باستخفاف في مستهلها، باتت المسيرة السلمية تحظى بتأييد شعبي قوي.

ويطالب هؤلاء النشطاء بتمديد الهدنة وإجراء محادثات سلام ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وهو مطلب رئيسي لطالبان.

ورفضت حركة طالبان الأحد دعوة الرئيس الأفغاني أشرف غني لتمديد وقف إطلاق نار غير مسبوق بينها وبين القوات الأفغانية، في حين قُتل في شرق البلاد 18 شخصًا على الأقل وجرح 49 في هجوم انتحاري هو الثاني في غضون يومين تبناهما تنظيم الدولة.

والسبت، أسفرت عملية انتحارية أخرى لتنظيم الدولة وسط حشد يحتفل بوقف المعارك في منطقة الروضة بولاية ننغرهار عن 36 قتيلًا و65 جريحًا، بحسب ما أفاد به مسؤول في الأجهزة الصحية.