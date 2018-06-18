شاهد: لحظة وقوع زلزال قوته 6,1 درجة غربي اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح في زلزال بلغت شدته 6.1 ضرب منطقة أوساكا والمناطق المحيطة بها، صباح الاثنين.

وقالت هيئة الإذاعة ومسؤولون حكوميون إن الزلزال الذي وقع قبل الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة في التاسعة من عمرها وأوقف العمل في عدد من المصانع وفجر أنابيب للمياه.

وأظهرت لقطات مصورة عدد من الأبنية والطرق وهي تهتز بشدة جراء الزلزال، فيما فر الناس مذعورين، كما أظهرت اللقطات أنابيب مياه متفجرة في الشوارع إثر وقوع الزلزال.

وقالت وكالة الأرصاد اليابانية إن مركز الزلزال وقع في الشطر الشمالي من مقاطعة أوساكا غربي البلاد، وإنه لم تصدر أي تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت شركة كانساي إلكتريك باور أنها لم ترصد أي خلل في محطات ميهاما وتاكاهاما وأوهي النووية بعد الزلزال.

وأضافت أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 170 ألف منزل في أوساكا ومقاطعة هيوجو المجاورة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه جرى تعليق خدمات القطارات في المنطقة على سبيل الاحتياط.