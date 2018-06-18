شاهد: الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف ٩ مواقع تتبع لحركة حماس، في قطاع غزة، فجر الإثنين، ردًا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

فيما ردت المقاومة الفلسطينية برشقة صاروخية على مستوطنات الغلاف.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على صفحته في موقع تويتر "قامت مقاتلات حربية باستهداف ٩ مواقع إرهابية في مجمعيْن عسكرييْن وفِي موقع آخر لإنتاج وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة".

وأضاف إن هذه الغارات تأتي ردًّا على "إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبيتيْن باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وقال شهود عيان إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت فجر الاثنين ثلاثة مواقع للمقاومة، بنحو 12 صاروخًا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق صاروخين على الأقل تجاه موقع بدر غرب غزة، وأربعة صواريخ تجاه موقع السفينة شمال غربي غزة، كما استهدف موقعا للمقاومة في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وتزامن القصف مع صلاة فجر الاثنين، ما تسبب بحالة من الهلع، إلى جانب التدمير في الموقعين ومحيطهما.

وردًا على العدوان الإسرائيلي، أكدت مصادر محلية وشهود عيان أن المقاومة الفلسطينية ردت بإطلاق رشقة صاروخية على مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وبعد أقل من ساعة على هذه الغارات، أعلن أدرعي، عن "رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، سقطت إحداها داخل القطاع".

وكان جيش الاحتلال، قد قال الأحد إنه أطلق النار قرب مطلقي بالونات وطائرات ورقية حارقة جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

كما قصف سيارة مدنية، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قال إنها تعود لأحد مسؤولي خلايا إطلاق الطائرات الورقية، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

وحمّل جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عن إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

وبحسب معطيات كشفتها لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، فإن البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من القطاع، أسفرت عن اندلاع أكثر من 400 حريق بتلك المستوطنات.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن تكلفة مواجهة تلك الحرائق بلغت نحو 2 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 554 ألف دولار).

ويطلق نشطاء فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية الإسرائيلية.

ويعد القصف الإسرائيلي، خرقًا جديدًا لتفاهمات وقف إطلاق النار التي أعيد تفعيلها برعاية مصرية الشهر الماضي.