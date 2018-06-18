شاهد| الأمير زيد بن رعد: الهجوم على الحديدة له آثار كارثية

عبر الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من هجمات التحالف بقيادة السعودية والإمارات على ميناء الحديدة اليمني.

وقال الأمير زيد في آخر كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، اليوم الاثنين، إنه يخشى سقوط "عدد كبير من الضحايا" جراء الهجمات وأثرها الكارثي.

ودعا بن رعد الولايات المتحدة إلى وقف سياستها "غير الرحيمة"بفصل الأطفال قسرا عن آبائهم وأمهاتهم من المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر المكسيك.

وتلقى الأمير زيد بن رعد تحية بالتصفيق وقوفا بنهاية كلمته الطويلة.

وفيما يلي أهم تصريحات بن رعد خلال كلمته:

– هناك هجمات ممنهجة ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار.

– لا يجب عودة اللاجئين الروهينغيا من بنغلاديش إلى ميانمار دون وجود مراقبة على الأرض.

– الهجوم على الحديدة في اليمن سيكون له آثار كارثية.

– نخشى من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء هجوم الحديدة.

– الانتهاكات الحقوقية في كوريا الشمالية مستمرة، ونأسف لعدم تعاون بيونغ يانغ مع الأمم المتحدة.

– إسرائيل مستمرة في منع المبعوث الأممي في الذهاب إلى الأراضي المحتلة التي تحتلها من عام 1967.

– يجب إجبار إسرائيل على السماح بوصول فرق التحقيق الأممية لرصد واقع حقوق الإنسان.

– تركيا استقبلت فرقا أممية بشأن أوضاع حقوق الإنسان ونأمل أن تستقبل المزيد.

– استمرار القمع في البحرين ضد المجتمع المدني، وأحث السلطات على احترام حقوق الإنسان.

– هناك دول علقت زيارات مبعوثي الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان من بينها البحرين ومصر وإثيوبيا واليمن وإيران.

– أشيد ببعض الدول التي استقبلت خمس زيارات للمبعوثين الدوليين بشأن حقوق الإنسان من بينها تونس.

– نشيد بانضمام دولة قطر للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

– ليبيا وافقت على استقبال أول بعثة أممية بشأن النازحين والتعاون مع وكالات حقوق الإنسان.

– ندعو الولايات المتحدة إلى إنهاء السياسة غير العاقلة التي تعاقب وتبعد الأطفال عن آبائهم المهاجرين.