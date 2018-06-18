البث الحي
سياسة

شاهد| الأمير زيد بن رعد: الهجوم على الحديدة له آثار كارثية

18/6/2018

عبر الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من هجمات التحالف بقيادة السعودية والإمارات على ميناء الحديدة اليمني.

وقال الأمير زيد في آخر كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، اليوم الاثنين، إنه يخشى سقوط "عدد كبير من الضحايا" جراء الهجمات وأثرها الكارثي.

ودعا بن رعد الولايات المتحدة إلى وقف سياستها "غير الرحيمة"بفصل الأطفال قسرا عن آبائهم وأمهاتهم من المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر المكسيك. 
وتلقى الأمير زيد بن رعد تحية بالتصفيق وقوفا بنهاية كلمته الطويلة.
وفيما يلي أهم تصريحات بن رعد خلال كلمته:
– هناك هجمات ممنهجة ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار.

– لا يجب عودة اللاجئين الروهينغيا من بنغلاديش إلى ميانمار دون وجود مراقبة على الأرض.
– الهجوم على الحديدة في اليمن سيكون له آثار كارثية.

– نخشى من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء هجوم الحديدة.

– الانتهاكات الحقوقية في كوريا الشمالية مستمرة، ونأسف لعدم تعاون بيونغ يانغ مع الأمم المتحدة.

– إسرائيل مستمرة في منع المبعوث الأممي في الذهاب إلى الأراضي المحتلة التي تحتلها من عام 1967.

– يجب إجبار إسرائيل على السماح بوصول فرق التحقيق الأممية لرصد واقع حقوق الإنسان.

– تركيا استقبلت فرقا أممية بشأن أوضاع حقوق الإنسان ونأمل أن تستقبل المزيد.

– استمرار القمع في البحرين ضد المجتمع المدني، وأحث السلطات على احترام حقوق الإنسان.

– هناك دول علقت زيارات مبعوثي الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان من بينها البحرين ومصر وإثيوبيا واليمن وإيران.

– أشيد ببعض الدول التي استقبلت خمس زيارات للمبعوثين الدوليين بشأن حقوق الإنسان من بينها تونس.

– نشيد بانضمام دولة قطر للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

– ليبيا وافقت على استقبال أول بعثة أممية بشأن النازحين والتعاون مع وكالات حقوق الإنسان.

– ندعو الولايات المتحدة إلى إنهاء السياسة غير العاقلة التي تعاقب وتبعد الأطفال عن آبائهم المهاجرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

من بينها سوريا والسودان واليمن.. أمريكا تفرض كفالة بآلاف الدولارات على مواطني دول

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)