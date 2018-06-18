إيداع صهر ملك إسبانيا في سجن للنساء بعد إدانته بالفساد

نفذت السلطات الإسبانية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة 5 أعوام و10 أشهر بحق صهر ملك البلاد، فيليبي السادس، بعد إدانته بتهم فساد.

وقال متحدث باسم نظام السجون الإسباني إن إيناكي أوردانغارين (صهر الملك) سلم نفسه للسلطات (الاثنين) لتنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبي والاختلاس.

ومنحت السلطات الإسبانية صهر الملك فرصة اختيار سجنه، ووقع اختياره على سجن برييفا للنساء في أفيلا، ولكن يوجد به عنبر للرجال وفق وكالة الأنباء الإسبانية.

وذكرت صحيفة الباييس أنه وقع الاختيار على هذا السجن لقربه من مدريد؛ لتيسير زيارات زوجته الأميرة كريستينا أخت الملك فيليبي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات أدانت صهر الملك باختلاس نحو 7 ملايين دولار من أموال عامة من خلال استغلال موقعه بالأسرة المالكة.

ونقلت الوكالة عن القصر الملكي الإسباني القول إن الأسرة المالكة تحترم أحكام القضاء وإن الملك فيليبي وزوجته الملكة ليتيثيا لن يعلقا على هذا الحكم.

وتم تبرئة الأميرة كريستينا، التي تعيش في جنيف مع أطفالهما الأربعة، من تهمة الاشتراك في التهرب الضريبي بعد محاكمة استمرت عاما، وشملت 18 متهما في التحقيق في المؤسسة التي يديرها زوجها.

وكريستينا هي أول فرد من الأسرة الإسبانية المالكة يمثل أمام القضاء.

وتبين أن بعضا من أموال المؤسسة الخيرية جرى تحويلها إلى شركة خاصة واستخدمت في سداد تكاليف إجازات وأثاث منزلي وتذاكر مسرح للأسرة.