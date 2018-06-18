أمر ملكي سعودي بإعفاء رئيس هيئة الترفيه من منصبه

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، أصدر أمرا ملكيا بإعفاء رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب من منصبه.

وكان الخطيب قد عُين رئيسا للهيئة في عام 2016. وتتولى الهيئة المسؤولية عن مختلف المناسبات الترفيهية في المملكة.

وجاء إعفاء الخطيب عقب سلسلة من الفعاليات الفنية المثيرة للجدل في السعودية، ضمن ما يوصف بخطوات الانفتاح التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتؤدي الهيئة دورا مهما في إدخال تغييرات في السعودية؛ ففي العام الماضي رفعت المملكة حظرا استمر 35 عاما على دور السينما وهناك خطط لشركات إقليمية وعالمية لفتح أكثر من 300 دار سينما بحلول عام 2030.

واختير الخطيب في عام 2017 رئيسا لمجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية وهو أيضا عضو في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

ولم يتضمن الأمر الملكي سبب إعفاء الخطيب من منصبه أو من سيحل محله. كما لم يذكر الأمر الملكي شيئا عن مناصبه الأخرى.