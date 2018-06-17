مشروع قانوني إسرائيلي يحظر تصوير جنود الاحتلال

طرحت إسرائيل اليوم الأحد مشروع قانون يجرم قيام الجماعات الحقوقية بتصوير ما يقوم به جنودها تجاه الفلسطينيين.

ودأبت الجماعات الحقوقية على تصوير الجنود الإسرائيليين أثناء عملهم بالضفة الغربية المحتلة، في عملية توثيق تقول إنها ضرورية لكشف الانتهاكات التي يرتكبها الجيش.