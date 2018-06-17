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سياسة

شاهد: وصول سفينة مهاجرين إلى إسبانيا بعد أزمة في أوربا

17/6/2018

وصلت قافلة بحرية تحمل 629 مهاجرا بعد إنقاذهم إلى ميناء بلنسية الإسباني اليوم الأحد، الأمر الذي يضع نهاية لرحلة شاقة استمرت تسعة أيام في البحر.

وتحركت إسبانيا سريعا لإنقاذ المجموعة وأغلبها من أفريقيا جنوب الصحراء على متن السفينة أكواريوس في الأسبوع الماضي وعرضت استقبال السفينة التابعة لمؤسسة خيرية على بعد 700 ميل بحري بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا استقبالها.

وبعد أن استغلت الحكومة الإيطالية الجديدة السفينة لتأكيد أوراق اعتمادها المناهضة للمهاجرين، استغل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الذي تولى منصبه قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع، الفرصة للتأكيد على موقف أكثر ليبرالية.

لكن محنة السفينة أكواريوس سلطت الضوء على فشل الاتحاد الأوربي في الاتفاق على كيفية إدارة أعداد هائلة من الأشخاص الفارين من الفقر والصراع.

وقال الحاج أس سي الأمين العام للصليب الأحمر في مؤتمر صحفي في بلنسية أمس السبت "الناس تأتي إلى أوربا بحثا عن القيم الأوربية والتضامن والدعم".

وأضاف "أي شيء أقل من ذلك هو خيانة لأوربا نفسها". 

وكان فريق من 2320 شخصا يضم متطوعين ومترجمين ورجال شرطة ومسؤولين في قطاع الصحة في انتظار السفينة أكواريوس وسفينتين إيطاليتين تحملان بعض ركاب أكواريوس لجعل الرحلة أكثر أمانا.

وقال مسؤولون من الصليب الأحمر الإسباني إن سبع نساء حوامل على متن السفن سيتم إنزالهن بمجرد وصولهن لإجراء الفحوصات الطبية وسيتم تقديم الرعاية النفسية للجميع ومن بينهم 123 قاصرا.

وازداد الشعور المناهض للمهاجرين في إيطاليا بعد وصول ما يربو على 600 ألف شخص إلى سواحلها خلال السنوات الخمس الماضية مما ساعد على دفع حزب الرابطة القومية إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

ووصل عدد أقل كثيرا من المهاجرين إلى إسبانيا لكن الأعداد في تزايد سريع.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الإسبان يؤيدون فكرة استقبال المهاجرين ودمجهم في المجتمع مما يسمح لسانتشيث وهو اشتراكي بتقديم سياسات ترحب بالمهاجرين للناخبين الذين يشعرون أن الحكومات السابقة لم تفعل ما يكفي.

وعرضت فرنسا، بعد أن انتقدت إيطاليا لعدم قبولها استقبال السفينة أكواريوس، استقبال أي مسافرين مؤهلين للحصول على اللجوء ويرغبون في الذهاب إلى هناك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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