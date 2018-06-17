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سياسة

شاهد: فلسطيني يحول قنابل الغاز الإسرائيلية إلى قطع فنية

17/6/2018

وجد فلسطيني من غزة استخدامات جديدة لقنابل الغاز التي أطلقها الجنود الإسرائيليون أثناء الاشتباكات في الآونة الأخيرة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

أحمد أبو عطايا (47 عاما) يجمع فوارغ قنابل الغاز وينقلها إلى بيته في القطاع المحاصر حيث يضع عليها لمساته فيحولها إلى آنية لزرع الزهور أو مسابح أو قطع فنية أخرى.

ويقول أبو عطايا إنه جمع بين 1300 إلى 1500 من فوارغ قنابل الغاز من على منطقة الحدود وحولها إلى قطع فنية بهدف إحياء ذكرى هذه الاحتجاجات لأجيال قادمة.

وفي يوم الثامن من يونيو/حزيران ارتفع اجمالي عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية على حدود غزة إلى 125، منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس/آذار، بينهم 60 استشهدوا في يوم واحد الشهر الماضي.

وأثار رد فعل إسرائيل على الاحتجاجات انتقادات دولية لاستخدامها قوة فتاكة ضد متظاهرين مدنيين لا يمثلون خطرا داهما.

ونظم فلسطينيون احتجاجات حاشدة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل دعما لحق العودة للاجئين الذين أُجبروا على الفرار في حرب 1948، وأبناؤهم إلى ما بات إسرائيل الآن.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء استخدام إسرائيل للقوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أن يوصي بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصفت الولايات المتحدة القرار بالمنحاز.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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