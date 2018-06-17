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سياسة|اليونان

شاهد: اتفاق تاريخي بين أثينا وسكوبيي حول تغيير اسم مقدونيا

17/6/2018

وقع وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا اتفاقًا الأحد على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

ويأتي الاتفاق التاريخي في أعقاب محادثات غير حاسمة استمرت لعقود ووترت العلاقات بين البلدين وعطلت انضمام الدولة الواقعة في منطقة البلقان للاتحاد الأوربي ولحلف شمال الأطلسي.

ويتعين موافقة برلماني البلدين على الاتفاق وإجراء استفتاء عليه في مقدونيا وينال الموافقة عبر استفتاء وأن يسجّل رسميا عبر مراجعة دستورية.

وقال أليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان أثناء مراسم التوقيع في حضور نظيره المقدوني زوران زايف وسط تصفيق الحضور "علينا مسؤولية تاريخية ألا يظل هذا الاتفاق معلقًا وأنا على ثقة من أننا سنتمكن من ذلك".

ونجا تسيبراس من اقتراع على سحب الثقة نظمته المعارضة في البرلمان لكن المعارضة الشعبية للخطوة قوية.

وفي مقدونيا، قد يستخدم الرئيس جورجي إيفانوف حق الفيتو لرفض الاتفاق الذي وصفته المعارضة القومية بأنه "استسلام"، ما من شأنه فقط تأخير المصادقة عليه.

وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة بورتو ثيما ونشر، السبت، أن نحو 70% من اليونانيين يعارضون التنازلات المقدمة في هذا الاتفاق. وتؤكد أثينا أن الجانب المقدوني التزم في الاتفاق التخلي عن أي ملكية للتراث المقدوني القديم.

ويهدف الاتفاق من 20 صفحة إلى معالجة إحدى النزاعات الأخيرة الموروثة عن تفكك يوغوسلافيا.

وبموجب الاتفاق ستتخلى اليونان عن معارضتها لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي.

وقال زايف "يتعين على بلدينا التحول عن الماضي والتطلع للمستقبل… تحلينا بشجاعة كافية لاتخاذ هذه الخطوة".

وتأمل سكوبيي تحديد موعد لبدء مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الأوربي أثناء القمة الأوربية في نهاية يونيو/حزيران والحصول على دعوة للانضمام الى حلف الأطلسي في منتصف تموز/يوليو.

واليونان على خلاف مع مقدونيا منذ عام 1991 بسبب اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة وتقول إن الاسم قد يتضمن مطالبة بأراض في إقليم مقدونيا اليوناني وسلب ثقافة وحضارة اليونان.

وفي الجانب اليوناني، تظاهر بضع مئات من سكان المنطقة بعيدًا عن الحفل بسبب حواجز أمنية، رافعين الأعلام اليونانية، ضد الاتفاق. إلا أن المشاركة كانت أقل من المتوقع، على غرار التظاهرات التي نظمت الجمعة والسبت في أثينا ضد تقاسم لاسم "مقدونيا".

والقضية تثير مشاعر العديد من اليونانيين. والسبت احتشد آلاف المحتجين أمام مبنى البرلمان ورددوا هتافات تقول "خائن" في حين كان النواب يتباحثون بالداخل

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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