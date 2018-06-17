البث الحي
سياسة

حماس تشيد بتقرير "هيومن رايتس" حول انتهاكات إسرائيل بغزة

عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
17/6/2018

عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن ارتياحها لما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة.

أبرز ما جاء في تقرير المنظمة الدولية:
  • استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في غزة منذ 30 مارس/آذار الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.
  • يتعين على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وعلقت حركة حماس، في بيان صحفي (الأحد) على تقرير المنظمة جاء فيه:
  • تقرير "هيومن رايتس ووتش" دليل جديد على صحة الرواية الفلسطينية، وكشف زيف مبررات الاحتلال.
  • ما كشفه التقرير يعكس جزءاً من حقيقة المعاناة والظلم الواقع على الفلسطينيين من خلال الحصار الظالم المفروض على غزة.
  • على المؤسسات الدولية تبني هذا التقرير وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه غزة ومواطنيها.
  • لابد من العمل الجاد والفاعل لمسألة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وقيادته، على الانتهاكات الجسيمة والخطيرة بحق أبناء فلسطين، والعمل بقوة على إنهاء حصار غزة فوراً وبدون شروط.
خلفيات:

منذ 30 مارس/آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودتهم إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة، أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

من بينها سوريا والسودان واليمن.. أمريكا تفرض كفالة بآلاف الدولارات على مواطني دول

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)