تسلسل زمني: مسار اليمن إلى الأزمة السياسية والحرب

من المحتمل أن تصبح معركة ميناء الحديدة نقطة تحول في الصراع في اليمن.

وفيما يلي التسلسل الزمني لأبرز الأحداث التي دفعت بأفقر دول شبه الجزيرة العربية للانزلاق إلى دائرة العنف وكيفية تطور الصراع:-

1990 – توحيد دولتي اليمن الشمالي والجنوبي وتكوين دولة واحدة تحت قيادة الرئيس علي عبد الله صالح.

1994 – اندلاع حرب أهلية يحول فيها صالح دون انفصال الجنوب عن الشمال.

2003-2009 – جماعة الحوثي في شمال البلاد تحتج على تهميش الطائفة الشيعية الزيدية وتخوض ست حروب مع قوات صالح وحربا مع السعودية.

2011 – ثورات الربيع العربي تضعف حكم صالح وتؤدي إلى انقسامات في الجيش وتسمح لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالسيطرة على مساحات من الأرض في شرق البلاد.

2012 – صالح يتنحى في إطار خطة للانتقال السياسي تدعمها دول خليجية.

عبد ربه منصور هادي يصبح رئيسا مؤقتا ويشرف على "حوار وطني" لوضع دستور شامل على أساس اتحادي.

2013 – تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ينجو من هجوم عسكري وضربات بطائرات دون طيار ويشن هجمات في مختلف أنحاء البلاد. صالح وحلفاؤه يقوضون الانتقال السياسي.

2014 – الحوثيون يتقدمون بسرعة جنوبا انطلاقا من صعدة ويسيطرون على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول بمساعدة من صالح، ويطالبون بالمشاركة في السلطة.

2015 – هادي يحاول إعلان دستور اتحادي جديد يعارضه الحوثيون وصالح.

هروب هادي ومطاردة الحوثيين له.

بدء التدخل السعودي في مارس/آذار بتحالف عسكري عربي تم تجميعه على عجل.