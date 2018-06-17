البث الحي
سياسة|بريطانيا

بالصور.. وزير الداخلية البريطاني يسمح لصبي باستخدام "زيت القنب"

تشارلوت كالدويل وابنها بيلي يغادران وزارة الداخلية البريطانية بعد السماح لابنها للعلاج بزيت القنب
تشارلوت كالدويل وابنها بيلي يغادران وزارة الداخلية البريطانية بعد السماح لابنها للعلاج بزيت القنب
17/6/2018

استخدم وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد صلاحية استثنائية للإفراج عن زيت قنب طبي صادرته السلطات من صبي مصاب بالصرع.

وجاء القرار بعد أن دخل الصبي إلى المستشفى وهو يعاني من نوبات تشنج.

وسافر بيلي كالدويل البالغ من العمر 12 عاما إلى كندا مع والدته تشارلوت للحصول على "زيت القنب" بعد أن تلقى طبيبه أمرا بوقف وصفه، لكن مسؤولي الجمارك صادروا الكمية التي بحوزته لدى عودته إلى لندن (الإثنين) الماضي.

ودخل الصبي للمستشفى (الجمعة) بعد أن أصيب بعدة نوبات من التشنج.

وأثارت حالته جدلا على الاستخدام العلاجي للقنب دعم خلالها سياسيون من مختلف الأحزاب أسرته ودعا نشطاء إلى إدخال تعديلات على القانون.

وقال الوزير في بيان أمس (السبت) "هذا الصباح استخدمت صلاحية استثنائية بصفتي وزيرا للداخلية لإصدار تصريح عاجل للسماح لبيلي كلادويل بأن يتلقى العلاج بزيت القنب… اتخذت قراري بناء على مشورة أطباء كبار أوضحوا أن تلك حالة طوارئ طبية".

وتقول والدة بيلي إنه لم يكن يصاب بالنوبات عند استخدامه لزيت القنب، ودعت في تصريحات للصحفيين خارج المستشفى الذي يعالج فيه إلى تغيير القانون لتجنيب الأسر والمرضى العناء.

والقنب مدرج بموجب القانون البريطاني في قائمة المخدرات الأولى بما يعني أن ليس هناك اعتراف بقيمته العلاجية.

ويمكن استخدام المخدرات المدرجة في تلك القائمة لأغراض بحثية وتجارب سريرية، لكن بموجب تصريح من وزارة الداخلية.

تشارلوت كالدويل وابنها بيلي (رويترز)
تشارلوت كالدويل وابنها بيلي (رويترز)

 

تشارلوت كالدويل وابنها بيلي (رويترز)
تشارلوت كالدويل وابنها بيلي (رويترز)

 

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

من بينها سوريا والسودان واليمن.. أمريكا تفرض كفالة بآلاف الدولارات على مواطني دول

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)