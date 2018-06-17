التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على مطار الحديدة اليمني

قالت وسائل إعلام سعودية وأخرى تابعة للحوثيين إن طائرات سعودية وإماراتية شنت ضربات جوية على مطار الحديدة اليمني لمساندة قوات برية في انتزاع السيطرة عليه من الحوثيين.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين (الأحد) إن طائرات التحالف الذي تقوده السعودية نفذت خمس ضربات جوية على الحديدة وهي شريان حياة لملايين اليمنيين.

وقال مصدر من الجيش اليمني المدعوم من التحالف إن قوات برية تضم إماراتيين وسودانيين ويمنيين من فصائل مختلفة، طوقت مجمع المطار الرئيسي أمس (السبت).

وتسعى السعودية والقوات المتحالفة معها إلى هزيمة الحوثيين في الحديدة، الميناء الوحيد المطل على البحر الأحمر الذي يسيطرون عليه لقطع خطوط الإمداد عن العاصمة صنعاء.

وقد تطول معركة الحديدة مما يزيد من معاناة المدنيين الذين تحملوا الضربات الجوية وإغلاق الموانئ والجوع ووباء الكوليرا.

واعتمد التحالف الذي تقوده السعودية على الضربات الجوية ضد الحوثيين المتمرتسين في القتال في المناطق الجبلية.

وخاضت جماعة الحوثي التي سيطرت على العاصمة صنعاء عام 2014 سلسلة من حروب العصابات مع الجيش الوطني اليمني وحربا حدودية قصيرة مع السعودية، وتقدم مقاتلوها سيرا على الأقدام أو في شاحنات صغيرة في معارك في مختلف أرجاء اليمن، وهم أقدر من قوات التحالف على خوض حرب عصابات في حال امتداد القتال إلى أحياء الحديدة المكدسة بالسكان.

ويقاتل الحوثيون للحفاظ على سيطرتهم على المطار في حين تجمع اليمنيون الذين يقاتلون في صف التحالف في شاحنات وشكلوا قوافل على امتداد الطريق المطل على الصحراء خارج الحديدة.

ويسيطر الحوثيون على أغلب المناطق كثيفة السكان في اليمن المضطرب حيث تتنافس العديد من الأحزاب، من الموالين للرئيس الراحل علي عبد الله صالح إلى انفصاليين جنوبيين وأعضاء في تنظيم القاعدة، على الأراضي والنفوذ.

وتقول الأمم المتحدة إن الهجوم على الحديدة قد يؤدي إلى مجاعة تهدد حياة الملايين.

ويستعد المدنيون الذين لا يجدون قوت يومهم لتحمل المزيد من المصاعب في حين ينخرط الجانبان في أكبر معركة في الحرب التي أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص.

وتتهم الرياض الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب أسلحة إيرانية الصنع منها صواريخ تستخدم في استهداف مدن سعودية وتنفي الجماعة وطهران هذه الاتهامات.

وينفي الحوثيون أن تكون طهران تحركهم قائلين إنهم يقاتلون لإخراج المحتلين الأجانب من اليمن.

وقال سكان لـ "رويترز" إن مقاتلي الحوثيين حفروا خندقا ضخما عند المدخل الشمالي للحديدة لمنع قوات التحالف من التقدم باتجاه صنعاء.