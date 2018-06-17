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سياسة

الإفراج عن أسير فلسطيني بعد فقدانه البصر في سجون الاحتلال

الأسير الفلسطيني حسان التميمي
الأسير الفلسطيني حسان التميمي
17/6/2018

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (الأحد) عن الأسير الفلسطيني حسان التميمي، بعد فقدانه البصر داخل سجون الاحتلال.

وقال عبد الناصر التميمي، عم الأسير حسان التميمي (18 عامًا)، من قرية دير نظام شمال غرب رام الله، إن نجل شقيقه اعتقل قبل أربعة أشهر وهو مريض.

وأضاف، "لكن سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي أوقفت علاجه، ولم تسمح له بتناول دوائه ما تسبب في فقدانه بصره أوائل الشهر الجاري".

وأوضح التميمي، أن "حسان كان لديه مشكلات في الكلى والكبد، نتيجة خلل في عملية امتصاص البروتينات منذ أن كان طفلًا، وهو يعيش على نظام غذائي وعلاج محددين".

وتابع، " قدمنا تقارير طبية للاحتلال، حول حالته لم يتم الالتزام بها ما أدى إلى تدهور صحته بما فيها فقدانه بصره".

واعتقل التميمي في السابع من إبريل/نيسان الماضي، بزعم "إلقائه الحجارة على قوات جيش الاحتلال"، وأودع سجن "عوفر" العسكري، غربي رام الله.

وتدهورت صحته بعد شهر من ذلك التاريخ، ونقل إلى مشفى "تشعار تسيدك " في إسرائيل حتى تم إطلاق سراحه، على أن يخضع لمحاكمة في يوليو/ تموز المقبل.

وسبق أن أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الفحوصات التي أُجريت للفتى الأسير بالمشفى نفسه في 5 يونيو/حزيران الجاري أظهرت "فقدانه البصر كلياً".

وقال النادي في بيان إن "التميمي" بلغ هذه الحالة بسبب الإهمال الطبي الذي مارسته بحقه إدارة السجون.

وتشير بيانات نادي "الأسير الفلسطيني" (غير حكومي)، إلى وجود نحو 1500 معتقل فلسطيني مرضى من أصل 6500 فلسطيني معتقل في السجون الإسرائيلية، بينهم 62 امرأة و350 طفلا.

المصدر : الأناضول
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