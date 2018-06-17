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سياسة

أمهات المعتقلين بالحديْدة يناشدن المجتمع الدولي إنقاذ أبنائهن

17/6/2018

ناشدت "رابطة الأمهات"⁩ في محافظة الحديْدة "غربي اليمن" الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحلية والعالمية إنقاذ المئات من المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون ميليشيا الحوثي.

وذكرت "رابطة الأمهات"، أن المئات من أبناء المحافظة محتجزين في سجون: القلعة، والساحل، والبحث الجنائي، والعشرات من السجون السرية، يواجهون خطر الموت، بسبب وجودهم على مقربة من المواقع التي تستهدفها طائرات التحالف بقيادة السعودية.

وحمّلت الأمهات جماعة الحوثي، "المسؤولية الكاملة" عن حياة وسلامة أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرًا، باعتبارها "المسؤولة عن احتجازهم في أماكن خطرة، في ظل الوضع الأمني والعسكري المتدهور الذي تشهده المحافظة حاليًا".

ويأتي نداء رابطة أمهات المعتقلين، تزامنًا مع اتهامات الحكومة، عبر وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، الجمعة لجماعة الحوثي، بوضع المدنيين دروعًا بشرية أو جعلهم في الأماكن التي تستهدفها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية.

وبإسناد من التحالف السعودي الإماراتي، بدأت القوات اليمنية، الأربعاء الماضي، عملية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر من "الحوثيين".

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الأناضول
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