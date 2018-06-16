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15 حريقا في مستوطنات محيط غزة جراء إطلاق طائرات ورقية حارقة

طائرة ورقية حارقة من قطاع غزة
طائرة ورقية حارقة من قطاع غزة
16/6/2018

شهدت المستوطنات الإسرائيلية الواقعة بمحيط قطاع غزة اندلاع 15 حريقا، جراء إطلاق الفلسطينيين طائرات ورقية حارقة صوبها، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن 9 حرائق ظلت مشتعلة حتى مساء (السبت) في مستوطنات ما يسمى بمحيط قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن سبعة حرائق لا تزال مشتعلة في مستوطنات "كيسوفيم" و"راعيم" وواحدة في المحمية الطبيعية "نير عام"، وجميعها واقعة شمالي صحراء النقب، وأخرى في أحراش قريبة من مستوطنة "كرميا" (4 كلم شمال قطاع غزة).

ونقلت الصحيفة عن عناصر الحماية المدنية أن حريقين اثنين لا يمكن السيطرة عليهما.

من جانبها أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن حريق مستوطنة "راعيم"، أسفر عن احتراق نحو ألف دونم من الأراضي الزراعية حتى الآن، وفق المصدر ذاته.

وأدّت الحرائق إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية الرابطة بين تلك المستوطنات، بحسب هاآرتس.

وقالت متحدثة باسم الحماية المدنية الإسرائيلية إن عدد الحرائق بشكل عام بلغ 15 حريقا بمستوطنات محيط قطاع غزة، منذ ساعات الصباح، مشيرة إلى أن 11 حريقا اندلع الجمعة بالمنطقة ذاتها.

وحسب معطيات كشفتها لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي (الخميس) الماضي، فإن الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من القطاع، أسفرت عن اندلاع أكثر من 400 حريق بتلك المستوطنات.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن تكلفة مواجهة تلك الحرائق بلغت نحو 2 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 554 ألف دولار).

وأمس الجمعة، نقلت "هاآرتس" عن الحاخام دودي سيمحي، ضابط الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، أن النيران أتت على نحو 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية في المناطق المتاخمة لقطاع غزة، خلال الشهرين الماضيين.

المصدر : الأناضول
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