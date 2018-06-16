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سياسة|مصر

وفاة معتقل في سجن بمصر جراء الإهمال الطبي

سيارة شرطة مصرية لنقل السجناء (أرشيفية)
سيارة شرطة مصرية لنقل السجناء (أرشيفية)
16/6/2018

لقي معتقل مناهض للانقلاب العسكري في مصر حتفه داخل أحد السجون المصرية جراء الإهمال الطبي.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن المعتقل "أحمد عبود " توفي داخل مستشفى سجن طره بالقاهرة بعد إصابته بمرض السكري وحدوث غرغرينا برجله.

وأضافت المصادر أنه تم بتر ساق المعتقل  داخل سجن "دمو الفيوم" وتعنت إدارة السجن في علاجه إلى أن اشتد عليه المرض فتم نقله إلى مستشفى سجن طره التي لفظ أنفاسه الأخيرة به.

وينحدر "عبود" من مركز ببا بمحافظة بني سويف، وسط مصر، وحكم عليه بالسجن 15 عاما في قضية "حرق مركز ببا" إلى جانب آخرين من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

واعتقل النظام المصري الآلاف من أنصار الرئيس المعزول عقب إطاحة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب في مصر في الثالث من يوليو/تموز 2013.

ولطالما ينفي الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر، ويصر على أن آلاف المحتجزين في مصر مودعون في السجون جراء "قضايا جنائية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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