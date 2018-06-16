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سياسة|مصر

مصر.. انتشار أمني بمحطات الوقود ومواقف السيارات عقب زيادات جديدة

الحكومة المصرية أعلنت زيادات جديدة في أسعار الوقود
الحكومة المصرية أعلنت زيادات جديدة في أسعار الوقود
16/6/2018

أعلنت السلطات المصرية (السبت) أن هناك انتشارا أمنيا بدأ في محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب، عقب زيادات جديدة في أسعار الوقود أعلنتها الحكومة الجديدة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، عقب الزيادة الحكومية لأسعار الوقود وتعريفة الركوب، أن "الأجهزة الأمنية كثفت الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب لضبط ما يقع من مخالفات".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصدر أمني مسؤول قوله: "من يخالف التعليمات، ولم يلتزم بالتعريفة الجديدة للنقل بين المحافظات المختلفة، وفقا للأسعار المحددة والمعتمدة بهذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وفي وقت سابق (السبت) أعلنت وزارة البترول، تطبيق زيادات أسعار الوقود بين 17.4% و66.6%، في أول قرار يمس الدعم من جانب حكومة جديدة تولت مهامها قبل أيام.

وتلى هذا الإجراء بيان من الحكومة يشير إلى زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10% و20% في محافظات البلاد الـ 27.

وليس هناك إحصائية رسمية بعدد محطات الوقود أو مواقف السيارات.

ويأتي القرار بالتزامن مع احتفاء المصريين بثاني أيام عيد الفطر المبارك والخروج للمتنزهات، ولم يرصد أي حراك احتجاجي.

وهذه الزيادة هي الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وكانت الزيادة الأولى عقب يوم من تحرير سعر الصرف، والثانية أواخر يونيو/ حزيران 2017.

كما تعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى مضاعفة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو ثلاثة أشهر.

ويشكو مواطنون من تداعيات تحرير سعر صرف العملة المحلية، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

المصدر : الأناضول
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