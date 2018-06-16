لوفيغارو: قوات فرنسية خاصة على الأرض باليمن

نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن مصدرين عسكريين قولهما إن ثمة قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية.

كان مصدر برلماني فرنسي قد قال لرويترز في الآونة الأخيرة إن قوات فرنسية خاصة توجد في اليمن.

لم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن أنشطة القوات الخاصة. ولم يصدر رد من وزارة الدفاع الفرنسية حتى الآن لكن سياستها المعتادة هي عدم التعليق على عمليات القوات الخاصة.

دخلت قوات سعودية وإماراتية مطار مدينة الحديدة اليمنية اليوم السبت في أكبر معركة منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب للتصدي لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

قالت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الجمعة إن فرنسا تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام ليتسنى الوصول إلى ميناء الحديدة بمجرد أن ينهي التحالف عملياته العسكرية.

أكدت الوزارة أن فرنسا لا تجري عمليات عسكرية في منطقة الحديدة في هذه المرحلة وليست جزءا من التحالف بقيادة السعودية.

تدعم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا السعودية والإمارات في الصراع اليمني وتمد كليهما بالأسلحة.