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سياسة

لوفيغارو: قوات فرنسية خاصة على الأرض باليمن

جانب من معارك الحديدة السابقة بين القوات الحكومية والحوثيين
جانب من معارك الحديدة السابقة بين القوات الحكومية والحوثيين
16/6/2018

نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن مصدرين عسكريين قولهما إن ثمة قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية.

  • كان مصدر برلماني فرنسي قد قال لرويترز في الآونة الأخيرة إن قوات فرنسية خاصة توجد في اليمن.
  • لم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن أنشطة القوات الخاصة. ولم يصدر رد من وزارة الدفاع الفرنسية حتى الآن لكن سياستها المعتادة هي عدم التعليق على عمليات القوات الخاصة.
  • دخلت قوات سعودية وإماراتية مطار مدينة الحديدة اليمنية اليوم السبت في أكبر معركة منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب للتصدي لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
  • قالت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الجمعة إن فرنسا تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام ليتسنى الوصول إلى ميناء الحديدة بمجرد أن ينهي التحالف عملياته العسكرية.
  • أكدت الوزارة أن فرنسا لا تجري عمليات عسكرية في منطقة الحديدة في هذه المرحلة وليست جزءا من التحالف بقيادة السعودية.
  • تدعم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا السعودية والإمارات في الصراع اليمني وتمد كليهما بالأسلحة.
المصدر : رويترز
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