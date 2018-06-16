البث الحي
سياسة

شاهد: استخدام الماعز لمنع الحرائق في كاليفورنيا

16/6/2018

تستعد السلطات في كاليفورنيا لموسم حرائق يحتمل أن يكون مليئا بالتحديات من خلال إقامة ما يعرف باسم "مساحة يمكن الدفاع عنها" في مقاطعة أورانج باستخدام الماعز الجائعة.

وتم إطلاق أكثر من 180 من ماعز "البوير والماعز الإسباني والنوبي" في محمية دير كانيون لتطهير وإزالة الأغصان وفروع الأشجار الجافّة، قبل أن تتمكن الأطقم البشرية من إزالة ما يتبقى منها.

ويقول مسؤولو الإطفاء إنه يتم استخدام الماعز لأنها قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والتضاريس الوعرة.

وتعرضت كاليفورنيا لبعض من أسوأ حرائق الغابات في عام 2017 حيث اندلع أكثر من 9 آلاف حريق في ذلك العام وحده.

من ناحية أخرى، يواجه رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق غابات مستعرة في جنوب غرب الولايات المتحدة أجواء عاصفة وحارة ويتوقع أن تشهد أنحاء واسعة من تلك المنطقة أمطارا وعواصف رعدية في مطلع الأسبوع المقبل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية تحذيرا شديدا لأفراد الإطفاء في جنوب نيفادا وجنوب يوتا وغرب كولورادو حيث من الممكن أن تصل سرعة الرياح إلى 72 كيلومترا في الساعة ومعدل الرطوبة إلى عشرة في المئة والتي تتسبب في زيادة هطل الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية على نطاق واسع.

وربما يساعد الطقس الرطب في مواجهة أكثر من 20 حريقا لا يزال مشتعلا في جنوب غرب الولايات المتحدة لكنه قد يتسبب أيضا في سيول.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

من بينها سوريا والسودان واليمن.. أمريكا تفرض كفالة بآلاف الدولارات على مواطني دول

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)