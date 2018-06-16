شاهد: استخدام الماعز لمنع الحرائق في كاليفورنيا

تستعد السلطات في كاليفورنيا لموسم حرائق يحتمل أن يكون مليئا بالتحديات من خلال إقامة ما يعرف باسم "مساحة يمكن الدفاع عنها" في مقاطعة أورانج باستخدام الماعز الجائعة.

وتم إطلاق أكثر من 180 من ماعز "البوير والماعز الإسباني والنوبي" في محمية دير كانيون لتطهير وإزالة الأغصان وفروع الأشجار الجافّة، قبل أن تتمكن الأطقم البشرية من إزالة ما يتبقى منها.

ويقول مسؤولو الإطفاء إنه يتم استخدام الماعز لأنها قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والتضاريس الوعرة.

وتعرضت كاليفورنيا لبعض من أسوأ حرائق الغابات في عام 2017 حيث اندلع أكثر من 9 آلاف حريق في ذلك العام وحده.

من ناحية أخرى، يواجه رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق غابات مستعرة في جنوب غرب الولايات المتحدة أجواء عاصفة وحارة ويتوقع أن تشهد أنحاء واسعة من تلك المنطقة أمطارا وعواصف رعدية في مطلع الأسبوع المقبل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية تحذيرا شديدا لأفراد الإطفاء في جنوب نيفادا وجنوب يوتا وغرب كولورادو حيث من الممكن أن تصل سرعة الرياح إلى 72 كيلومترا في الساعة ومعدل الرطوبة إلى عشرة في المئة والتي تتسبب في زيادة هطل الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية على نطاق واسع.

وربما يساعد الطقس الرطب في مواجهة أكثر من 20 حريقا لا يزال مشتعلا في جنوب غرب الولايات المتحدة لكنه قد يتسبب أيضا في سيول.