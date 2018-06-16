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سياسة|العراق

شاهد: أنجلينا جولي توجه رسالة للعالم من وسط ركام الموصل

16/6/2018

زارت المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنجلينا جولي مدينة الموصل العراقية السبت، بعد أقل من عام على تحرير المدينة من سيطرة تنظيم الدولة.

وصلت جولي إلى المدينة ثاني أيام عيد الفطر، وسارت وسط مباني المدينة المدمرة والركام، وتحدثت إلى عائلات نازحة لتقييم احتياجات السكان العائدين.

وقالت أمام ركام جامع النوري الذي يعرف أيضا باسم الجامع الكبير: "هذا أسوأ دمار شاهدته طوال سنوات (عملي) مع مفوضية اللاجئين".

ووفق المفوضية فإن هذه الزيارة تمثل المهمة رقم 61 لجولي والخامسة لها إلى العراق، مع المفوضية منذ عام 2001.

المصدر : أسوشيتد برس
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