ترمب يفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار وبكين ترد بالمثل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار وردت الصين بالمثل بفرض رسوما جمركية إضافية قدرها 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية بقيمة 50 مليار

وقد يشعل موقف ترمب المتشدد بشأن التجارة مع حلفائه، حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن تعهد بمزيد من الإجراءات إذا ردت بكين.

وكشف ترمب في بيان:

الولايات المتحدة ستسعى لرسوم إضافية إذا انخرطت الصين في إجراءات انتقامية، مثل فرض رسوم جديدة على السلع الأمريكية، أو المنتجات الزراعية، أو إقامة حواجز غير جمركية أو اتخاذ إجراءات عقابية بحق المصدرين الأمريكيين أو الشركات الأمريكية العاملة في الصين.

الولايات المتحدة ستستهدف واردات صينية بقيمة 100 مليار دولار إذا ردت الصين.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي:

إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ستبدأ في تحصيل الرسوم على شريحة أولية تضم 818 فئة لمنتجات بقيمة 34 مليار دولار في السادس من يوليو/ تموز.

جرى تقليص القائمة، مع حذف الشاشات التلفزيونية المسطحة ومنتجات أخرى عادة ما يشتريها المستهلكون، بعد فترة للنقاش العام.

القائمة تتضمن السيارات، بما في ذلك التي تستوردها جنرال موتورز وفولفو المملوكتان لمجموعة جيلي الصينية.

تم إضافة شريحة ثانية من الرسوم على 248 منتجا تستهدف أشباه الموصلات ونطاقا واسعا من المنتجات الإلكترونية والكيماوية يقول المكتب إنها تستفيد من برامج الدعم الصناعي الصينية بما في ذلك خطة "صُنع في الصين 2025".

الرسوم على تلك المنتجات ستدخل حيز النفاذ في وقت لاحق بعد فترة للنقاش العام.

للشركات حق التقدم بطلب للحصول على استثناءات لواردات من الصين لا يمكنها استيرادها من مصادر أخرى.

وردت الصين على الإجراءات التي اتخذها ترمب، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية:

فرض رسوما جمركية إضافية قدرها 25 بالمئة على 659 من المنتجات الأمريكية بقيمة 50 مليار دولار.

منها رسوم جمركية على بضائع أمريكية قيمتها 34 مليار دولار، تشمل منتجات زراعية مثل فول الصويا وهو أكبر واردات الصين من الولايات المتحدة من حيث القيمة.

رسوم جمركية على بضائع أمريكية قيمتها 16 مليار دولار، ستعلن في وقت لاحق.

مليار دولار، ستعلن في وقت لاحق. الرسوم ستطبق أيضا على واردات السيارات والمأكولات البحرية.

القائمة ستضم 659 من المنتجات الأمريكية وهي أطول من قائمة أولية احتوت على 106 منتجات نشرتها وزارة التجارة الصينية في إبريل/ نيسان.

قيمة كافة المنتجات التي ستفرض عليها الرسوم تبقى بلا تغيير عند 50 مليار دولار.

الرسوم تشمل الواردات من النفط الخام الأمريكي والغاز الطبيعي والفحم وبعض المنتجات النفطية المكررة.

خلفيات:

تتجه واشنطن وبكين بشكل متزايد فيما يبدو صوب حرب تجارية بعد فشل جولات من المفاوضات في تسوية شكاوى أمريكية بشأن سياسة الصين الصناعية وفتح الأسواق وفجوة بقيمة 375 مليار دولار في التجارة بين البلدين.

ترمب كان قد أعلن أن الرسوم الجمركية ستفرض على قائمة واردات من الصين لها أهمية استراتيجية. وتوعد أيضا بمزيد من الإجراءات.

وزارة التجارة الصينية قالت في وقت سابق إن "الولايات المتحدة تجاهلت المعارضة والاحتجاجات القوية التي أبدتها الصين وأصرت على تبني تصرفات تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية".

الصين اعتبرت الإجراءات تمثل انتهاكا للحقوق والمصالح المشروعة المخولة للصين وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما يمثل تهديدا لمصالحها الاقتصادية وأمنها.