ترمب هدد شينزو آبي بإرسال 25 مليون مكسيكي إلى اليابان

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنه سيُرسل 25 مليون مهاجر مكسيكي إلى اليابان.

ووصف ترمب -بحسب مسؤول أوربي- الهجرة بأنها مشكلة كبيرة لأوربا ثم قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي " لا توجد لديك هذه المشكلة، لكن يمكنني أن أرسل لك 25 مليون مكسيكي وسوف تخرج من منصبك قريبًا جدًا".

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الجمعة عن مسؤولين أوربيين كانوا موجودين وراء كواليس القمة، أن نظراء ترمب شعروا بالاستياء من عبارات أطلقها وتتعلق بمواضيع التجارة والإرهاب والهجرة.

وأضاف المصدر أنه عندما تحوّل الموضوع إلى إيران والإرهاب، قال ترمب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا بدّ أنك تعرف عن هذه المسألة، إيمانويل، لأن كل الإرهابيين موجودون في باريس".

كما نال رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر جانبا من انتقادات ترمب الذي وصفه مرارا بأنه "قاتل وحشي" في إشارة إلى فرض الاتحاد الأوربي غرامات في قضايا لمكافحة الاحتكار وضرائب ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.